Caso de hondureño acusado de atropellar a hombre da un giro: ICE pide que no sea liberado

Carolina del Norte, Estados Unidos.- El hondureño Mauricio Josué Sarmiento, de 21 años, permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses tras ser acusado de un atropello con fuga que dejó como víctima mortal a un hombre de 51 años en la localidad de Sylva, Carolina del Norte.
La víctima fue identificada como James Robert Bagley III, quien fue encontrado tendido en una calle durante la madrugada del 2 de agosto. Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindarle asistencia, pero murió debido a las lesiones provocadas por el impacto.
La Policía de Sylva inició las investigaciones para determinar quién conducía el vehículo involucrado y, cinco días después del hecho, localizó y arrestó a Sarmiento.
El principal cargo que enfrenta el hondureño corresponde a fuga de la escena de un accidente que ocasionó lesiones graves o la muerte. Además, las autoridades le atribuyen otras infracciones relacionadas con la conducción, entre ellas manejar sin seguro de responsabilidad civil, conducir con la licencia revocada, exceder el límite de velocidad y no reducir la velocidad.
A estos cargos se suma una orden de arresto que ya estaba pendiente en el condado de Jackson antes de su detención por el accidente.
ICE solicita retenerlo
Tras el ingreso de Sarmiento a la cárcel del condado de Jackson, el caso adquirió también una dimensión migratoria. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de retención migratoria para solicitar que las autoridades locales le notifiquen antes de cualquier eventual liberación del hondureño.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también solicitó la colaboración del condado para coordinar cualquier decisión relacionada con la salida de Sarmiento de la cárcel.
El secretario del DHS, Markwayne Mullin, declaró a Fox News Digital que la agencia busca mantener comunicación con las autoridades locales antes de que el detenido pueda quedar en libertad.
Según información proporcionada por el DHS, Sarmiento ingresó de manera irregular a Estados Unidos por Texas en octubre de 2021, cuando era menor de edad. En ese momento fue detenido por la Patrulla Fronteriza y registrado como menor no acompañado.
Posteriormente, las autoridades estadounidenses lo entregaron a una persona que quedó a su cargo y quedó en libertad.
Ahora, casi cinco años después de su ingreso al país, Sarmiento enfrenta un proceso judicial en Carolina del Norte por el accidente que terminó con la muerte de Bagley.
El proceso penal continuará en las instancias correspondientes, mientras ICE mantiene vigente la solicitud para ser notificado antes de una eventual liberación del hondureño.