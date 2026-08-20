Caso de hondureño acusado de atropellar a hombre da un giro: ICE pide que no sea liberado

Carolina del Norte, Estados Unidos.- El hondureño Mauricio Josué Sarmiento, de 21 años, permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses tras ser acusado de un atropello con fuga que dejó como víctima mortal a un hombre de 51 años en la localidad de Sylva, Carolina del Norte. La víctima fue identificada como James Robert Bagley III, quien fue encontrado tendido en una calle durante la madrugada del 2 de agosto. Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindarle asistencia, pero murió debido a las lesiones provocadas por el impacto.

La Policía de Sylva inició las investigaciones para determinar quién conducía el vehículo involucrado y, cinco días después del hecho, localizó y arrestó a Sarmiento. El principal cargo que enfrenta el hondureño corresponde a fuga de la escena de un accidente que ocasionó lesiones graves o la muerte. Además, las autoridades le atribuyen otras infracciones relacionadas con la conducción, entre ellas manejar sin seguro de responsabilidad civil, conducir con la licencia revocada, exceder el límite de velocidad y no reducir la velocidad. A estos cargos se suma una orden de arresto que ya estaba pendiente en el condado de Jackson antes de su detención por el accidente.

ICE solicita retenerlo