Cambio en transmisión: Hora y dónde ver el Honduras vs Jamaica en Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras se jugará este lunes su futuro en la Liga de Naciones de la Concacaf, cuando reciba a Jamaica en Tegucigalpa en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos.

La Bicolor llega obligada a reaccionar después de la dolorosa derrota 2-1 sufrida ante Martinica, resultado que complicó todavía más sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final. En el otro lado estará una Jamaica que llega con la motivación a tope tras vencer 2-1 como visitante a El Salvador y que buscará dar otro golpe para acercarse a la siguiente ronda.

Será el segundo enfrentamiento entre hondureños y jamaiquinos en esta edición de la Nations League. El primer duelo se disputó el pasado 28 de septiembre en Kingston, donde Honduras consiguió una histórica victoria por 1-0 gracias al gol de Keyrol Figueroa.

Sin embargo, el panorama de la Bicolor cambió después de la derrota ante Martinica. El equipo dirigido por José Francisco Molina solamente suma tres puntos después de tres jornadas, producto de una victoria y dos derrotas, por lo que necesita ganar obligatoriamente para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

Surinam lidera la clasificación del Grupo con siete puntos, mientras que Jamaica aparece en la segunda posición con seis unidades. Guatemala suma cuatro puntos, mientras que Honduras, Martinica y El Salvador acumulan tres.

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La Bicolor necesita hacer su parte y derrotar a Jamaica, pero además estará pendiente de lo que ocurra en el resto de la jornada. Honduras necesita que Surinam no pierda ante Guatemala para mantener opciones matemáticas de avanzar.

El partido ante Jamaica no solamente representa una última oportunidad para Honduras de intentar meterse en los cuartos de final. La Bicolor también se juega evitar un golpe todavía más duro: el descenso a la Liga B de la Concacaf.