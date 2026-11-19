Una combinación de looks coloridos, elegantes y que demuestran su personalidad ha marcado el paso de Luisa Pineda, Miss Honduras, por el Miss Universo 2026. Este es un recorrido por cada uno de sus atuendos, todos aclamados por la crítica.
Con este vestido blanco, la bella catracha salió de Honduras rumbo a Puerto Rico para formar parte de la concentración.
Con este hermoso vestido de colores aterrizó en Puerto Rico, donde inició dando entrevista a varios medios locales, donde aseguró sentirse como en casa gracias al recibimiento que tuvo en el momento.
La bella hondureña decidió usar dos looks azules para hacer un recorrido por algunos medios puertorriqueños. Este fue uno de los más aplaudidos.
Y este fue el atuendo escogido para el día 1 del Miss Universo, donde se llevó a cabo el registro. En redes fue muy aclamada por este conjunto blanco y café que resaltó entre las concursantes.
Otro de los vestidos que ha marcado la participación de la bella hondureña es este azul con estampado colorido.
Pero no cabe duda de que uno de los más aplaudidos fue este vestido de gala blanco y azul, que usó para una cena junto a las demás concursantes.
Este conjunto de falda y camisa también causó sensación en las redes sociales.
Esta falda colorida y camisa destacó la belleza de esta catracha.
Luisa, desde que llegó a Puerto Rico, ha lucido bellísima y de acuerdo con la ocasión.
Algo que ha distinguido a la bella Luisa es que no ha tenido miedo a usar colores; cada uno de estos looks, lo que más sobresale son los colores escogidos.
Durante la gala de rosa, Luisa usó un vestido corto con revuelos que le dan volumen y cautivaron a todos.
Luisa también ha usado vestidos en tonos dorados que le sientan muy bien. Este es uno de los dos vestidos en dorado que usado en lo que va de la competencia.
La catracha también ha destacado con este traje de baño en verde con aplicaciones.
Con este hermoso vestido negro, Luisa Pineda impactó durante una de las cenas de la competencia.
Hasta en la playa, Luisa ha destacado con colores vibrantes, entre ellos este naranja.
Este vestido lo usó para iniciar el día de las entrevistas, sin embargo, cambió totalmente para la entrevista con el jurado.
La bella catracha rompió con el típico traje blanco y decidió usar uno en tonos rosa que la hicieron resaltar.