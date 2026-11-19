El cantautor michoacano aterriza en Honduras este sábado con la gira “Gratitud”, que acaba de cerrar su paso por Estados Unidos y Canadá en California, después de recorrer más de veinte ciudades de la mano de Live Nation.
El concierto será a las 9:00 p. m. en el Estadio Chochi Sosa, en la Villa Olímpica, y forma parte de una ruta regional que no da respiro.
Tras Tegucigalpa, El Buki tiene previsto presentarse el 27 de noviembre en el Estadio Polideportivo de Envigado, en Medellín; el 28 en el Estadio Américo Montanini, en Bucaramanga; y el 5 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El calendario incluye además una parada en el Estadio Nacional Soberanía, en Managua, Nicaragua.
Lo que llega a la capital hondureña es un espectáculo rodado, que pasó por decenas de escenarios y que gira en torno a un repertorio que el público conoce de memoria. “Si no te hubieras ido”, “Tu cárcel”, “Más que tu amigo”, “Dónde estará mi primavera”, “La venia bendita” y “¿A dónde vamos a parar?” forman parte de las canciones que han acompañado la gira.
Son temas que han pasado de padres a hijos y que, en sus conciertos, suelen terminar convertidos en un coro colectivo, con varias generaciones cantando en la misma sintonía.
La propuesta apuesta por una producción de gran formato y una ejecución musical cuidada, pensada para que un estadio conserve la cercanía de una sala pequeña.
El centro de la noche, sin embargo, sigue siendo lo que ha definido su obra durante más de cinco décadas: el amor, la ausencia, la esperanza y la nostalgia.
La trayectoria que respalda ese vínculo comenzó muy temprano. Nacido en Michoacán, Solís tocó de niño en una banda familiar, Los Hermanitos Solís.
Años después, junto a su primo Joel Solís, fundó Los Bukis, agrupación que lo catapultó a la fama y que sentó las bases de una carrera en solitario que lo ha mantenido en la cima del pop romántico en español, con un vibrato inconfundible como sello personal.
El nombre de la gira resume el mensaje del artista. Con “Gratitud”, Solís agradece al público su lealtad y cariño a lo largo de los años y, como suele decir, a Dios por las bendiciones recibidas. En un país donde su música suena desde hace décadas en radios, fiestas y hogares, esa palabra tiene un peso particular.
Las entradas están a la venta a través del sistema eTicket, con precios que van de los 1,100 lempiras en la localidad Preferencial a los 6,045 en Experiencia BAC. General cuesta 1,527 lempiras, Silla VIP 3,237 y E3 Fan 5,069. Los tarjetahabientes BAC cuentan con un 10 % de descuento, que reduce los valores a 990, 1,374, 2,913, 4,562 y 5,441 lempiras, respectivamente. Los precios incluyen el cargo por servicio.
Con Norteamérica ya en el retrovisor y el calendario regional en marcha, el turno es ahora de Honduras. Este sábado, El Buki llega a cantar y, a juzgar por lo que dejó su recorrido, a hacer cantar a todo un estadio.