Lo que llega a la capital hondureña es un espectáculo rodado, que pasó por decenas de escenarios y que gira en torno a un repertorio que el público conoce de memoria. “Si no te hubieras ido”, “Tu cárcel”, “Más que tu amigo”, “Dónde estará mi primavera”, “La venia bendita” y “¿A dónde vamos a parar?” forman parte de las canciones que han acompañado la gira.