Bosch, en su primera entrevista tras la coronación, habló de una campaña de odio, aseguró que su padre nada tuvo que ver y sugirió a los incrédulos que se compraran su propia corona en un supermercado. En febrero, cuando se dijo que dimitiría, ella lo desmintió con una carcajada escrita y la promesa de que habría Miss Universo todo el año.