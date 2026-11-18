Pocas soberanas de la belleza han heredado una corona tan pesada como Fátima Bosch. Su coronación en Bangkok, Tailandia, en noviembre de 2025, llegó precedida por la contienda con el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil, un episodio viral que la llevó a abandonar un salón con la frente en alto y a convertirse en emblema de dignidad frente al agravio.
Aquel 4 de noviembre, durante una ceremonia transmitida en directo, el empresario la reprendió ante decenas de aspirantes por su supuesta escasa colaboración en actividades promocionales.
Cuando ella intentó defenderse, él llamó a seguridad. Bosch se marchó y varias candidatas, entre ellas Victoria Kjær —la reina saliente—, la secundaron en el gesto.
Raúl Rocha, presidente de la organización, censuró en público al directivo y restringió su papel en el certamen. La indignación global hizo el resto, y una candidatura hasta entonces discreta adquirió una épica involuntaria.
Aún así, el triunfo no trajo sosiego. A los pocos días brotaron las sospechas de favoritismo, con alusiones a una supuesta cercanía empresarial entre su padre y el dueño de la franquicia, y también hubo rumores de renuncia. Un miembro del jurado, el músico Omar Harfouch, sostuvo que todo estaba dispuesto de antemano. No obstante, Rocha negó cualquier fraude.
Bosch, en su primera entrevista tras la coronación, habló de una campaña de odio, aseguró que su padre nada tuvo que ver y sugirió a los incrédulos que se compraran su propia corona en un supermercado. En febrero, cuando se dijo que dimitiría, ella lo desmintió con una carcajada escrita y la promesa de que habría Miss Universo todo el año.
Con los meses, Bosch fue puliendo un registro más sosegado. Viajó por el mundo, acompañó certámenes y se prestó a pasarelas con causa, como la que en Santo Domingo reivindicó el autismo. Encauzó su discurso hacia la infancia, las mujeres y los migrantes, temas que asegura haber abrazado antes del título y descartó categóricamente la tentación de convertirse en cantante o conductora.
Ella misma resume el año como una escuela de aprendizaje y de cariño público, atravesada por un escrutinio intenso. Esa deriva hacia lo sustantivo revela una madurez poco común en alguien de 26 años.
Ni siquiera la recta final le ha concedido tregua, a pocos días del relevo tuvo que aclarar en redes que no maneja una lista de favoritas, otra prueba de que la corona, en esta casa, nunca fue ornamento.
Hasta Itsaragrisil admitió, ya consumada la victoria, que el éxito de una reina se mide durante su reinado y no la noche de la coronación, una máxima que, vista la trayectoria, ella ha terminado por honrar mejor que nadie.
En menos de una semana, en San Juan, Puerto Rico, la cuarta mexicana en ganar el título coronará a su sucesora con una joya nueva, estrenada para el aniversario número 75 del certamen, y cerrará un año accidentado pero fecundo.
Su legado quedará medido por el temple con que sorteó la tormenta, más que por la tormenta misma. Para buena parte de su generación, eso pesa más que cualquier corona de perlas.