Marco Antonio Solís cantará este sábado 21 de noviembre en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa, en Tegucigalpa.
El Buki trae a Honduras su "Gratitud tour 2026", un espectáculo de E3 Live Honduras que ya lo llevó por Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, y cuyas listas de canciones ofrecen pistas valiosas sobre lo que sonará en la capital.
La gira celebra 50 años de canciones y recuerdos compartidos con varias generaciones.
En sus shows previos, el intérprete abrió con "Te vas arrepentir" y "Mi mayor sacrificio".
Más adelante aparecen "Si ya no te vuelvo a ver", "Cuando te acuerdes de mí" y, del repertorio de Los Bukis, "Dime dónde y cuándo", "Y ahora te vas" y "Falso amor".
"¿A dónde vamos a parar?" ocupa un lugar central. En El Salvador, cientos de luces de celulares iluminaron el estadio mientras se cantaba.
El tramo medio seguiría con "El masoquista", "Sin lado izquierdo", "El milagrito", "Antes de que te vayas", "Dónde estás", "Si te pudiera mentir", "Tu cárcel", "El perdedor" y "Acepto mi derrota".
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"Coleccionando heridas", "Ojalá pudiera borrarte", "Si no te hubieras ido", "Morenita", "El amor más bonito", "Ya te olvidé", "La venia bendita", "Mi eterno amor secreto" e "Invéntame", continúan con la noche que duraría un poco más de dos horas.
En San Salvador también se escucharon "¿A quién llorarás?", "No aguanta más", "Adiós amor" y "Dónde estará mi primavera".
La lista definitiva se sabrá el sábado 21 de noviembre en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa de Tegucigalpa.