De "Crepúsculo" a 007: Robert Pattinson hereda el esmoquin de James Bond

Robert Pattinson será el próximo James Bond. Amazon MGM Studios lo confirmó este lunes y el actor británico, de 40 años, encabezará la película de Denis Villeneuve, la primera del agente 007 desde que el estudio asumió el control creativo de la franquicia, tras la salida de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.
Con la decisión, Pattinson se suma a la lista que abrió Sean Connery y que continuaron George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.
El propio actor calificó el nombramiento como "el honor de toda una vida". Villeneuve, por su parte, dijo ver en él "el alma atemporal de 007".
Pattinson nació en Londres el 13 de mayo de 1986 y creció en Barnes, un distrito acomodado del suroeste de la ciudad.
Empezó a actuar a los 15 años en un grupo de teatro aficionado y, según Britannica, barajaba estudiar política en la universidad cuando consiguió su primer gran papel, el de Cedric Diggory en Harry Potter and the Goblet of Fire (2005).
La fama masiva llegó en 2008 con Edward Cullen, el vampiro de la saga "Crepúsculo", que se extendió hasta 2012.
Después apostó por el cine independiente y de autor, con títulos como Cosmopolis (2012), Good Time (2017) y The Lighthouse (2019). Más tarde trabajó con Christopher Nolan en Tenet (2020) y, en 2022, se puso la capa de Batman.
Mickey 17 y Die, My Love figuran entre sus trabajos más recientes. Este año estrenó Primetime, de A24, donde da vida al periodista Chris Hansen y que se presentó en el Festival de Venecia, y apareció en The Odyssey, de Nolan, como Antinoo.
Su nombre ya había rondado a 007 antes.
En 2012, mientras promocionaba Cosmopolis, admitió que le gustaría interpretar al espía, aunque prefería que eso ocurriera mucho más adelante. En 2019, el cineasta Danny Boyle, que había abandonado la dirección de Bond 25 un año antes, dijo a Variety que "deberían elegir a Robert Pattinson".
Pattinson y Villeneuve ya coincidieron en la tercera entrega de Dune, que llega a los cines el 18 de diciembre y en la que el actor encarna a un asesino cambiaformas.
Antes de eso, y mientras sigue en el rodaje de The Batman Part II, el intérprete tendrá que esperar a que Amazon concrete el calendario. El estudio no ha precisado ni la fecha de estreno ni el inicio de la producción, aunque distintos reportes de prensa apuntan a un rodaje en 2027 y un estreno en 2028.