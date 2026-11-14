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"Una niña para él": el testimonio de Mia Latter sobre Russell Brand

Mia Latter, de 37 años, renuncia al anonimato y relata en el Sunday Times su relación con el cómico cuando tenía 16

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 14:49
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Mia Latter, una de las mujeres que acusan a Russell Brand de agresión sexual, ha revelado su identidad por primera vez.

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Lo ha hecho en una entrevista con el Sunday Times publicada este sábado, en la que relata la relación que mantuvo con el cómico en 2006, cuando ella tenía 16 años y él 30.

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Latter, que hoy tiene 37, había sido identificada como “Alice” en la investigación que el mismo medio publicó en 2023. Es la primera de las denunciantes que renuncia al anonimato.

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Presentó su caso ante la policía, pero la Fiscalía no lo incluyó en el juicio que concluyó con la condena de Brand el pasado 5 de noviembre. Antes había aparecido en silueta, con seudónimo, en un documental.

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Latter explicó que conoció a Brand en la plaza londinense de Leicester Square, cuando él trabajaba en MTV. Aseguró que, tras revelarle su edad, el cómico mantuvo la cita.

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En esa primera cena, según su versión, él le dijo que le daba igual su edad y que solo necesitaba saber “dónde se situaba legalmente”. También denunció una agresión sexual hacia el final de la relación, que describió como degradante.

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La entrevistada rebatió la tesis que Brand expuso ante Megyn Kelly, según la cual la relación fue “inmoral, pero no ilegal”.

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“Algo ilegal ocurrió dentro de esa relación”, sostuvo. Brand ha negado las acusaciones de conducta sexual indebida. Su representante legal no había respondido a la solicitud de comentarios de Page Six al cierre de esta información.

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Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión el lunes y permanece en la cárcel de Wandsworth, en Londres, a la espera de un posible traslado. Desde entonces, seis mujeres más han presentado acusaciones de conducta sexual indebida contra él.

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Latter, casada y madre de una hija, impulsa ahora una campaña para establecer una edad de consentimiento “escalonada”. La propuesta busca tipificar como delito las relaciones entre adultos de mayor edad y jóvenes de 16 y 17 años. Reconoció sentir nervios por exponerse públicamente, aunque afirmó que “ya no es mi carga”. Agradeció además a las mujeres que testificaron en el juicio y concluyó que siente que “se ha hecho justicia”.

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