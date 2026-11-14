"Una niña para él": el testimonio de Mia Latter sobre Russell Brand

Latter, casada y madre de una hija, impulsa ahora una campaña para establecer una edad de consentimiento “escalonada”. La propuesta busca tipificar como delito las relaciones entre adultos de mayor edad y jóvenes de 16 y 17 años. Reconoció sentir nervios por exponerse públicamente, aunque afirmó que “ya no es mi carga”. Agradeció además a las mujeres que testificaron en el juicio y concluyó que siente que “se ha hecho justicia”.