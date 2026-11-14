"Una niña para él": el testimonio de Mia Latter sobre Russell Brand

Mia Latter, una de las mujeres que acusan a Russell Brand de agresión sexual, ha revelado su identidad por primera vez.
Lo ha hecho en una entrevista con el Sunday Times publicada este sábado, en la que relata la relación que mantuvo con el cómico en 2006, cuando ella tenía 16 años y él 30.
Latter, que hoy tiene 37, había sido identificada como “Alice” en la investigación que el mismo medio publicó en 2023. Es la primera de las denunciantes que renuncia al anonimato.
Presentó su caso ante la policía, pero la Fiscalía no lo incluyó en el juicio que concluyó con la condena de Brand el pasado 5 de noviembre. Antes había aparecido en silueta, con seudónimo, en un documental.
Latter explicó que conoció a Brand en la plaza londinense de Leicester Square, cuando él trabajaba en MTV. Aseguró que, tras revelarle su edad, el cómico mantuvo la cita.
En esa primera cena, según su versión, él le dijo que le daba igual su edad y que solo necesitaba saber “dónde se situaba legalmente”. También denunció una agresión sexual hacia el final de la relación, que describió como degradante.
La entrevistada rebatió la tesis que Brand expuso ante Megyn Kelly, según la cual la relación fue “inmoral, pero no ilegal”.
“Algo ilegal ocurrió dentro de esa relación”, sostuvo. Brand ha negado las acusaciones de conducta sexual indebida. Su representante legal no había respondido a la solicitud de comentarios de Page Six al cierre de esta información.
Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión el lunes y permanece en la cárcel de Wandsworth, en Londres, a la espera de un posible traslado. Desde entonces, seis mujeres más han presentado acusaciones de conducta sexual indebida contra él.
Latter, casada y madre de una hija, impulsa ahora una campaña para establecer una edad de consentimiento “escalonada”. La propuesta busca tipificar como delito las relaciones entre adultos de mayor edad y jóvenes de 16 y 17 años. Reconoció sentir nervios por exponerse públicamente, aunque afirmó que “ya no es mi carga”. Agradeció además a las mujeres que testificaron en el juicio y concluyó que siente que “se ha hecho justicia”.