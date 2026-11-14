Joe Jonas se separa de Tatiana Gabriela tras un año juntos

El cantante Joe Jonas, de 37 años, y la modelo Tatiana Gabriela, de 30, han puesto fin a su relación tras un año de noviazgo. Según confirmó Page Six a través de una fuente cercana, la ruptura se produjo de mutuo acuerdo hace unas semanas.
La noticia fue adelantada este sábado por Us Weekly, cuyo informante señaló que las cosas “habían cambiado en la relación”, aunque la pareja disfrutó de “un verano muy divertido viajando juntos”.
Ese mismo medio atribuye a Gabriela la decisión final de terminar. De acuerdo con la misma fuente, el aumento de los compromisos laborales de Jonas redujo el tiempo que pasaban juntos.
El entorno de la expareja también apunta a que ambos intentaban superar “algunos problemas de confianza” antes de la separación. Pese a ello, la fuente sostiene que sus amigos mantienen la esperanza de una reconciliación, ya que “eran una muy buena pareja”, aunque en este momento tienen “estilos de vida diferentes”.
Jonas, añade, tiene “mucho en su plato” al compaginar el trabajo con la paternidad. Page Six ha contactado con los representantes del artista, que no habían respondido al cierre de esta información.
La relación se confirmó en enero, aunque, según Us Weekly, comenzó a finales del verano anterior. DeuxMoi informó de que se les vio por primera vez juntos en septiembre de 2025, tomando un café en Los Angeles.
En marzo, fueron fotografiados en un aeropuerto de Miami, y en abril hicieron pública la relación en Instagram con imágenes de un viaje a Puerto Rico. Jonas presentó además a Gabriela a su familia, a sus amigos y a sus hijas, Willa, de 6 años, y Delphine, de 4, fruto de su matrimonio con la actriz Sophie Turner.
Jonas y Turner, de 30 años, se casaron en 2019. El cantante solicitó el divorcio en 2023, tras cuatro años de matrimonio. Ambos difundieron entonces un comunicado en el que hablaron de una “decisión conjunta” y pidieron “privacidad para nosotros y nuestros hijos”. En septiembre de 2024 alcanzaron un acuerdo cuyos detalles se mantienen confidenciales.