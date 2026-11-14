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Más exempleadas preparan demandas contra Kylie Jenner

Cuatro antiguas trabajadoras del hogar han demandado a la empresaria en siete meses, y una fuente asegura que otras preparan acciones similares

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 10:43
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Kylie Jenner, fundadora de Kylie Cosmetics, se enfrenta a cuatro demandas presentadas por extrabajadoras de su hogar en siete meses. Según una fuente que habló en exclusiva con Page Six, otras antiguas empleadas se disponen a emprender acciones similares.

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“Hay más demandas contra Kylie en camino. Esto no ha terminado”, aseguró el informante, quien añadió que “los reclamos son sustancialmente similares a las demandas actuales”.

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Las denunciantes, que trabajaron como empleadas domésticas y cocinera privada en propiedades de la empresaria, imputan a Jenner, a sus compañías y a miembros de su personal discriminación, acoso, despido improcedente y varias infracciones laborales.

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La más reciente se presentó el 5 de noviembre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. La demandante, Dinora Carolina Cabria Amaya, afirma que trabajó para Jenner desde marzo de 2025, que cobraba 40 dólares la hora en efectivo y que no recibió el pago correspondiente de horas extra.

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Sostiene además que permaneció más de una hora encerrada en el vestidor de la empresaria tras seguir las instrucciones de una supervisora, y que fue despedida el 6 de febrero tras quejarse por sus lesiones y sus condiciones laborales.

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Las otras tres demandas se registraron el 17 de abril, el 29 de abril y en junio.

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Dos exempleadas domésticas denuncian discriminación, acoso y represalias, y una cocinera privada, identificada como Jane Doe, alega discriminación por embarazo y despido improcedente.

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Michael Rhodes, representante legal de Jenner, ha negado las acusaciones y sostiene que la misma abogada busca publicidad para obtener un pago injustificado.

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Della Shaker, letrada de las cuatro demandantes, respondió que su labor es proteger derechos y no reputaciones.

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Los cuatro procedimientos siguen abiertos y las acusaciones no han sido probadas ante un tribunal.

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