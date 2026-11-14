Mhoni Vidente lanza una advertencia a Eugenio Derbez por el caso Vadhir

La tarotista Mhoni Vidente realizó una lectura de cartas sobre Vadhir Derbez y emitió una advertencia dirigida a su padre, Eugenio Derbez, a quien recomendó cuidar su salud ante la situación legal que enfrenta el joven actor.
Vadhir Derbez ha sido señalado por al menos dos mujeres por presunto abuso sexual.
Esta semana, la Fiscalía de la Ciudad de México informó de que existió una orden de aprehensión en su contra, que quedó sin efecto tras un amparo promovido por sus abogados.
La defensa sostiene que el actor no se esconde ni huye, sino que reside en el extranjero y que las autoridades lo han buscado en territorio mexicano.
Sobre el caso, Mhoni Vidente afirmó que Vadhir “tiene que demostrar que es inocente y hablar con la claridad total, y no esconderse detrás de las faldas del papá”.
La vidente vinculó además la situación con el momento profesional de Eugenio Derbez, quien se encuentra en Lisboa promocionando la serie El Juicio
“Ahorita anda en Lisboa promoviendo esta serie de El Juicio, que viene a ser la misma historia de Vadhir”, dijo.
La ficción presenta ciertas similitudes con el caso real. Narra la historia de un joven que abusa de una compañera y cuyo padre lo protege hasta ocultarlo y enviarlo al extranjero para evitar que enfrente a la justicia.
A partir de ese paralelismo, la tarotista formuló su predicción sobre el actor. “Cuídate Eugenio, te puede dar un infarto con tantas preocupaciones”, expresó.