Luisa Pineda se posiciona entre las cinco favoritas de Missosology para Miss Universo

Miss Honduras 2026, Luisa Pineda, se posicionó en el top 5 de uno de los portales más importantes sobre concurso de belleza del mundo. ¿Qué significa esto y qué representa para la bella hondureña?
Missosology es uno de los portales de análisis y periodismo de belleza más reconocidos a nivel mundial, especializado en el seguimiento, la cobertura y las predicciones de los concursos de belleza internacionales.
En sus plataformas, Missosology publica listas de favoritas y predicciones sobre las candidatas que tienen posibilidades de destacar en las competencias. En una de sus más recientes publicaciones, Luisa Pineda se posicionó en el cuarto lugar del listado.
Por encima de la hondureña aparecen Nicaragua, representada por Jasmine Blandford; Filipinas, con Bea Millan-Windorski; y Francia, con Garance Authié.
En el cuarto puesto figura Luisa Pineda, seguida por Puerto Rico, con Jennifer Barreto, en la quinta posición. El resto del top 10 quedó conformado de la siguiente manera: 6. China – Shiqi Wang7. Brasil – Marcella Kozinski8. Chile – Dominga López9. Venezuela – Clara Vegas10. Panamá – Gabriela González
En su perfil de Facebook, Missosology publicó el listado bajo el título «MISS UNIVERSE 2026 2DA SELECCIÓN CALIENTE», acompañado de un arte gráfico en el que dio a conocer a las candidatas que considera favoritas.
"Desde que aterrizaron en San Juan, los delegados de la competencia de Miss Universe 75 han convertido cada lobby de hotel, pista de playa y excursión cultural en un campo de prueba", publicó Missosology.
Asimismo, agregó que "se han ido los días de juzgar a los candidatos únicamente por retratos de estudio seleccionados y el entusiasmo previo a la llegada; en Puerto Rico, la verdadera separación entre los contendientes y los llenadores ha comenzado".
Antes de presentar el listado, el portal también señaló que "algunos líderes de la competencia de llegada han justificado sin esfuerzo su entusiasmo, mientras que algunas tormentas silenciosas han sacudido la tabla con carisma".
Ubicarse en el cuarto puesto de esta selección representa un importante impulso para la participación de Luisa Pineda en Miss Universo 2026, refleja que su desempeño ha llamado la atención de uno de los portales especializados en concursos de belleza.