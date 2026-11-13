Ha trabajado con Beyoncé y Residente: ¿Quién es Trooko, el hondureño ganador de un Latin Grammy?

Honduras estuvo muy bien representada en los Latin Grammy, uno de los escenarios más importantes de la música latina. ¿Quién es el hondureño galardonado? Aquí te contamos lo que se sabe de él.
Su nombre es Jeffrey Peñalva, mejor conocido como Trooko. Es un productor y artista hondureño que fue galardonado en la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy por su participación en "Antisistema", tema realizado junto a la rapera dominicana J Noa.
El galardón fue entregado el pasado 12 de noviembre de 2026 durante la ceremonia de los premios, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.
Trooko obtuvo la estatuilla junto a la rapera dominicana J Noa, con quien comparte créditos como compositor e intérprete del tema.
La canción se impuso a producciones de reconocidas figuras de la música urbana como Akapellah, Arcángel, Kase.O, Tokischa y Feid.
No es la primera vez que Trooko pone en alto el nombre de Honduras. Este es su segundo reconocimiento en los Latin Grammy. En 2017 obtuvo su primer galardón como productor del álbum homónimo de Residente, obra que ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana.
El joven originario de Tegucigalpa, antes de darse a conocer como Trooko, era conocido en Honduras como Acid Money. En su país desarrolló una importante trayectoria: formó una banda de rock y electrónica junto a un primo y también trabajó con la agrupación Los Bohemios.
El hondureño persiguió sus sueños y migró a Los Ángeles, Estados Unidos, para estudiar Ingeniería de Audio y Producción Musical en el SAE Institute.
Una vez graduado, dio sus primeros pasos trabajando junto a reconocidos productores como Switch en lanzamientos de artistas como Beyoncé, M.I.A. y Major Lazer. Trooko fue el productor principal del álbum debut como solista de Residente, lanzado en 2017. También produjo sus conocidas canciones de tiradera contra Tempo, tituladas "Mis disculpas" y "La Cátedra".
En 2017 obtuvo su primer galardón como productor del álbum homónimo de Residente, obra que ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana.