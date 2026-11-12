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Los "peores" looks de la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

Los atuendos de Alaska y Mario Vaquerizo salieron del protocolo, y Mon Laferte también desfiló en una alfombra roja que ya reparte comentarios en Las Vegas

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 18:28
Los peores looks de la alfombra roja de los Latin Grammy 2026
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Alaska y su esposo, Mario Vaquerizo, llamaron la atención con atuendos salidos del protocolo en la alfombra roja de los Latin Grammy, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde Mon Laferte también pasó por la alfombra antes de la gala de la edición 27. A continuación, un recuento de los looks más cuestionados de la noche.

 Fotos: EFE
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Mon Laferte.

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La cantante mexicana Vivir Quintana.

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María Izaguirre.

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Laura Castellanos.

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Alaska y su esposo, el cantante español Mario Vaquerizo.

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Ami Rodríguez.

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El cantante mexicano Macario Martínez.

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La cantante brasileña Urias.

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Milo J.

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