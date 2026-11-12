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Una despedida de soltera de lujo: Daniela Hernández, hija de JOH, revela detalles del fino evento

La hija del expresidente Juan Orlando, Daniela Hernández, está a punto de dar el sí en el altar. La joven celebró su despedida de soltera y compartió algunos detalles de la elegante reunión. ¿Cómo fue el evento?

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 18:26
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La hija mayor de la expareja presidencial, Ana García y Juan Orlando Hernández, disfrutó de su despedida de soltera en compañía de familiares y personas cercanas, quienes la acompañaron durante esta celebración especial.

 Foto: Redes sociales
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La bella joven lució un hermoso vestido blanco y estuvo acompañada de su hermana, Isabela Hernández, y de su madre, Ana García.

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Daniela acompañó las fotografías de la celebración con un mensaje de agradecimiento para quienes hicieron posible la reunión y estuvieron presentes durante el evento.

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"Despedida de soltera. Gracias a cada una de las personas que organizaron esta celebración tan linda y a todas las que nos acompañaron. Me siento muy bendecida de tenerlas en mi vida", escribió en su publicación.

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La joven también compartió imágenes de los aperitivos y del banquete que ofrecieron durante la elegante celebración, en la que no faltaron los detalles especiales para agasajar a la futura novia.

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En las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram aparecen algunos de sus seres más cercanos, entre ellos su abuela Elvira, quien también estuvo presente en este momento especial.

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El pasado 25 de octubre, Daniela Hernández anunció su compromiso con Sebastián, quien será su futuro esposo.

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La pareja compartió fotografías en las que dejó ver su felicidad y lo enamorados que están, mientras se prepara para dar el siguiente paso en su relación y llegar al altar.

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"Feliz por ustedes, Sebastián y Daniela, hijita bella. Que Dios nuestro Señor los bendiga", escribió el exmandatario Juan Orlando Hernández en los comentarios de la publicación.

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Por ahora, Daniela no ha anunciado la fecha de su boda, por lo que sus seguidores permanecen a la expectativa de conocer cuándo se celebrará la unión.

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