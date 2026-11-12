Una despedida de soltera de lujo: Daniela Hernández, hija de JOH, revela detalles del fino evento

La hija mayor de la expareja presidencial, Ana García y Juan Orlando Hernández, disfrutó de su despedida de soltera en compañía de familiares y personas cercanas, quienes la acompañaron durante esta celebración especial.
La bella joven lució un hermoso vestido blanco y estuvo acompañada de su hermana, Isabela Hernández, y de su madre, Ana García.
Daniela acompañó las fotografías de la celebración con un mensaje de agradecimiento para quienes hicieron posible la reunión y estuvieron presentes durante el evento.
"Despedida de soltera. Gracias a cada una de las personas que organizaron esta celebración tan linda y a todas las que nos acompañaron. Me siento muy bendecida de tenerlas en mi vida", escribió en su publicación.
La joven también compartió imágenes de los aperitivos y del banquete que ofrecieron durante la elegante celebración, en la que no faltaron los detalles especiales para agasajar a la futura novia.
En las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram aparecen algunos de sus seres más cercanos, entre ellos su abuela Elvira, quien también estuvo presente en este momento especial.
El pasado 25 de octubre, Daniela Hernández anunció su compromiso con Sebastián, quien será su futuro esposo.
La pareja compartió fotografías en las que dejó ver su felicidad y lo enamorados que están, mientras se prepara para dar el siguiente paso en su relación y llegar al altar.
"Feliz por ustedes, Sebastián y Daniela, hijita bella. Que Dios nuestro Señor los bendiga", escribió el exmandatario Juan Orlando Hernández en los comentarios de la publicación.
Por ahora, Daniela no ha anunciado la fecha de su boda, por lo que sus seguidores permanecen a la expectativa de conocer cuándo se celebrará la unión.