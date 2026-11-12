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Los Latin Grammy 2026 abren su alfombra roja con gasas, brocados y mucho brillo

Mientras Las Vegas se prepara para la gala de la noche, la alfombra roja ya dejó sus primeras postales, varias de ellas en pareja, con mucho brillo y elegancia

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 17:09
Los Latin Grammy 2026 abren su alfombra roja con gasas, brocados y mucho brillo
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Daddy Yankee, Rosalía y la modelo Valentina Ferrer se ubicaron entre los primeros en posar en la alfombra roja de la 27 edición de los Latin Grammy, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, a una hora de que comience la ceremonia. A continuación, algunos de los invitados.

 Fotos: EFE
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Victoria Dallier.

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Rosalía.

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Heisel Mora.

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La cantante puertorriqueña Kany García (i) posa junto a su esposa, Jocelyn Tróchez.

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Daddy Yankee.

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Alan Tacher y su esposa, Cristy Bernal.

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Alfredo Cantú Villarreal, conocido como Un Tal Fredo.

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Eliane Gallero.

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Lety Sahagun.

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Paola Ruíz.

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Valentina Ferrer.

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El cantante nigeriano Daramola y su acompañante.

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Fonseca posa junto a su esposa, Juliana Posada.

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El cantante puertorriqueño Lenny Tavárez.

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Ami Rodríguez.

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Los integrantes de la banda brasileña Black Pantera.

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El cantante mexicano Macario Martínez.

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Carlos Emmanuel Calderón.

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