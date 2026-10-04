Esposa de seleccionado hondureño responde a las críticas y deja contundente mensaje

Esposa de criticado jugador hondureño rompe el silencio y se pronuncia en redes sociales: el mensaje que dejó en Instagram.
La Selección Nacional de Honduras volvió a quedar en el centro de los cuestionamientos luego de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 ante Martinica en la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.
El resultado generó numerosas críticas entre los aficionados hondureños, especialmente contra varios de los futbolistas que tuvieron participación en el encuentro. El combinado dirigido por José Francisco Molina dejó escapar una ventaja y terminó sufriendo una remontada que complicó su panorama en la competición.
En medio de este ambiente de críticas, la esposa de uno de los jugadores señalados decidió salir públicamente en defensa de su pareja y utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de respaldo.
La reacción se produjo pocas horas después del partido, cuando los seleccionados hondureños comenzaron a recibir fuertes señalamientos por el rendimiento mostrado ante el conjunto caribeño.
El resultado provocó fuertes cuestionamientos de aficionados y medios de comunicación hacia varios integrantes del combinado dirigido por José Francisco Molina. Uno de los futbolistas que ha estado bajo la lupa es Kervin Arriaga, quien no ha conseguido mostrar la regularidad que se esperaba de él durante esta fecha de la competición.
En medio de este ambiente de críticas, Daniella Zavala, esposa del mediocampista hondureño Kervin Arriaga, salió públicamente en defensa de su pareja.
Daniella Zavala es una joven hondureña originaria de San Pedro Sula y ha acompañado a Kervin Arriaga durante buena parte de su carrera como futbolista profesional.
La esposa del futbolista compartió una fotografía junto a su pareja y dejó claro que, pese a los cuestionamientos y al difícil momento que atraviesa la Bicolor, continuará apoyándolo.
La modelo hondureña utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía junto a Arriaga, correspondiente a uno de los momentos especiales que han vivido como pareja, y la acompañó con un contundente mensaje de respaldo.
“Vos y yo juntos así el mundo se venga en contra”, escribió Zavala en la publicación.
El mensaje apareció después del duro golpe sufrido por la Bicolor en territorio martiniqueño y fue interpretado como una muestra de apoyo hacia el futbolista en un momento complicado, marcado por los cuestionamientos alrededor de la actuación de Honduras.
No es la primera ocasión en que Daniella Zavala utiliza sus redes sociales para respaldar públicamente a su esposo.
Después de la goleada que Honduras sufrió ante Canadá en la Copa Oro, Zavala también reaccionó ante los fuertes comentarios que recibieron los futbolistas de la Selección Nacional.
Ahora, después del revés ante Martinica, Zavala vuelve a colocarse del lado de su esposo y deja claro que, independientemente de los cuestionamientos deportivos, continuará acompañándolo.
La relación entre ambos comenzó cuando Arriaga todavía militaba en Marathón, club con el que el mediocampista se consolidó en el fútbol hondureño. Zavala, además, es reconocida como aficionada del conjunto verdolaga y en diferentes ocasiones ha mostrado su apoyo al equipo sampedrano.
Mientras llegan nuevos cuestionamientos para los futbolistas, Daniella Zavala decidió enviar un mensaje completamente diferente: respaldar a su esposo en uno de los momentos más difíciles que atraviesa Honduras en esta Liga de Naciones.