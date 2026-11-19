Atlanta, Estados Unidos.-Ada Evila Serrano Núñez, excónsul general de Honduras en Atlanta, se declaró no culpable de los tres cargos federales que enfrenta en Estados Unidos, relacionados con un presunto esquema de sobornos y lavado de dinero durante su gestión diplomática.

La declaración fue registrada durante una comparecencia inicial y lectura de cargos ante la jueza magistrada Regina D. Cannon, según el acta de la audiencia judicial a la que tuvieron acceso EL HERALDO y LA PRENSA.

“Serrano Núñez se declaró no culpable de los cargos de conspiración para violar la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA), violación directa de la FEPA y conspiración para cometer lavado de dinero”, subraya el documento.