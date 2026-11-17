La excónsul hondureña Ada Evila Serrano Núñez se encuentra a la espera que inicie su proceso judicial tras ser acusada por el Departamento de Justicia de EE UU de soborno y lavado de dinero. Serrano dirigió el Consulado de Honduras en Atlanta y esto se sabe de ella. ¿Es diplomática de carrera?
El 16 de noviembre, Estados Unidos informó que se había arrestado a la excónsul de Honduras en Atlanta tras recolectar más de 375,000 dólares en sobornos a compatriotas hondureños.
Ella, sus dos hijos y un empleado del Consulado de Honduras en Atlanta cobraban a los hondureños por las citas y había transacciones de hasta 6,000 dólares. Se armó una red dirigida por Serrano, según el Departamento de Justicia.
Ella fue nombrada por el canciller Eduardo Enrique Reina y con la venia de la entonces presidenta Xiomara Castro. Estuvo desde el 2022 hasta marzo del 2026.
Según el Departamento de Justicia, Serrano contrató una empresa de transporte que trasladaba personas y les ayudaba a concertar citas en el Consulado de Honduras en Atlanta. A partir de julio de 2023, Serrano presuntamente comenzó a exigir a la empresa de transporte que cobrara un soborno en efectivo por cada persona que deseara obtener una cita.
La excónsul sí tiene antecedentes trabajando como diplomática. Ella se desempeñó en este cargo en un consulado de Honduras en Estados Unidos durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Ella también es docente y laboró en el departamento de Comayagua donde impartió clases en la Escuela Normal de Varones Centroamérica del municipio de Comayagua.
En el 2007 se desempeñó como viceministra de Educación. A su vez, en enero del 2009 fue nombrada como directora del Patronato Nacional de la Infancia (Pani).
Tras ser viceministra de Educación se jubiló como docente. Esta labor también la desempeñó en el Centro Universitario de la Región Central (CURC) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Serrano fue detenida el 15 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y el 16 de noviembre compareció ante la jueza magistrada de los Estados Unidos, Regina D. Cannon, para la lectura de los cargos.