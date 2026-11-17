¿Quiénes son los hijos de la excónsul hondureña arrestada en EE UU por sobornos y lavado de dinero? Según el Departamento de Justicia, ellos eran la mano derecha de la exfuncionaria. Así operaban los dos.
La excónsul de Honduras en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez, fue detenida y es acusada por Estados Unidos de al menos tres cargos que incluyen conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés).
Junto a ella están acusados sus hijos Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, ambos residentes en Suwanee, una comunidad al noreste de Atlanta; además de Mario Antonio Castellanos Velásquez, un exempleado del Consulado de Honduras.
Según la investigación, la excónsul contrató una empresa de transporte que trasladaba personas y les ayudaba a concertar citas en el Consulado. A partir de aproximadamente julio de 2023, Serrano presuntamente comenzó a exigir a la empresa de transporte que cobrara un soborno en efectivo por cada persona que deseara obtener una cita en el Consulado. ¿Y sus hijos qué función tenían?
Luis Euceda Serrano (en esta imagen) y Ángel Euceda Serrano recibían el dinero de los sobornos para obtener citas. Ellos blanqueaban el dinero depositándolo en sus cuentas bancarias personales, según el Departamento de Justicia.
La investigación precisa que los hermanos recolectaban en sus cuentas bancarias desde 100 hasta los 6000 dólares por transacción. Junto a su madre amasaron más de 375,000 dólares en sobornos.
Pero eso no es todo, hubo un empleado del Consulado en Atlanta que servía de intermediario. Él recibía en primera instancia el dinero y luego se lo daba a los hijos de la excónsul.
Este empleado responde al nombre de Mario Antonio Castellanos Velásquez. Según páginas en EE UU, este es el cuarto acusado en el caso.
En una reunión, Serrano advirtió a sus hijos y a un miembro de su personal: "Puede que haya cámaras. Tengo miedo, por favor, tengan cuidado... Quiero revisar debajo de mi escritorio, porque ahí es donde colocan los micrófonos... Mañana, por favor, cubran las rejillas de ventilación; tengo mis sospechas, creo que hay cámaras ahí. Y pueden verlos justo ahí, en el momento en que me entregan esa lista..."
La excónsul fue acusada de exigir sobornos, conspirar para exigir sobornos y conspirar para lavar dinero. Fue detenida el 15 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.