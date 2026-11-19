Javier López confirmó que ya le pidió fichajes a la directiva: "Deberíamos agregar tres jugadores en puestos que ya le señalamos al director deportivo. La búsqueda y negociación están en manos de Emilio". Motagua busca tres jugadores de buen nivel y que su salario no será bajo, por lo que sacarán la chequera. El primero amarrado es el salvadoreño Harold Osorio, el 10 de la selección de El Salvador.