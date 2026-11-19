Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Pedro Troglio cambia de club, Jorge Benguché volvería al extranjero y Motagua sacará la chequera.
Motagua consultó por el volante Leonardo Menjívar del Alianza, pero en los últimos días renovó. Quien llegará al Nido es Harold Osorio, también del Alianza; Osorio llegará como agente libre.
Guillermo Bernárdez, exDT de Platense, fue presentado como nuevo técnico del Juventus FC de Roatán, equipo de la Liga de Ascenso.
Arsenal SAO de la Liga de Ascenso escribió en sus redes con relación al fichaje de Bryan Moya: "Ya está en casa Bryan Moya, toda la familia de Arsenal SAO te da la bienvenida y estamos contentos que formes parte de nuestra historia".
Alex López será agente libre en diciembre y no descarta regresar a Honduras. De momento no ha recibido oferta de renovación del Sporting FC de Costa Rica.
Pedro Troglio deja Banfield y ya tiene un acuerdo verbal para ser nuevo técnico del Atlético Tucuman hasta diciembre del 2027. El exDT de Olimpia seguirá dirigiendo en las primera división de Argentina.
Mathías Vásquez habló de su futuro tras regresar del Cincinnati FC: "Yo estoy a préstamo hasta diciembre de este año, vamos a ver si Motagua me presta un año más, me quedo en Motagua o me renuevan el préstamo". Motagua tiene la intención de dejarlo en el club.
EL HERALDO conoció que uno de los clubes del extranjero interesado en Jorge Benguché es el Herediano de Costa Rica. El ariete termina contrato con Olimpia en diciembre y busca ser legionario otra vez.
En Argentina, Gimnasia ya le trasladó a Godoy Cruz su intención de comprar la ficha de Agustín Auzmendi, exdelantero de Motagua y Potros de Olancho en Honduras.
Wesly Decas no se moverá el siguiente torneo de Costa Rica y continuará vistiendo la camiseta del Puntarenas.
El defensa Pablo Cacho cambió de agencia de representación en la presente semana. Cacho seguirá en Motagua el siguiente torneo.
Javier López confirmó que ya le pidió fichajes a la directiva: "Deberíamos agregar tres jugadores en puestos que ya le señalamos al director deportivo. La búsqueda y negociación están en manos de Emilio". Motagua busca tres jugadores de buen nivel y que su salario no será bajo, por lo que sacarán la chequera. El primero amarrado es el salvadoreño Harold Osorio, el 10 de la selección de El Salvador.
Javier López también informó que ya le pidió a la directiva renovar a Alejandro Reyes, pero todo dependerá de la negociación con la directiva.
Javier López también confirmó que "con Rodrigo Olivera, Rodrigo Gómez y Andy Hernández se buscará renovarlos, pero también dependerá si ganamos o no el campeonato ya que eso puede marcar el tema de algunas negociaciones".
Desde El Salvador la prensa deportiva afirma que el futuro de Diego Vázquez no está tan seguro en el Alianza. Les falta un partido y si no clasifican a la liguilla no descartan que la directiva haga un cambio de técnico.