Tegucigalpa, Honduras.- El viento del norte y noreste generará lluvias débiles y dispersas en sectores del norte de Honduras este viernes 20 de noviembre, mientras que en la región central se esperan precipitaciones débiles y aisladas, de acuerdo con el pronóstico de Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Las condiciones serán mayormente secas y cálidas en las regiones sur y suroccidental del país, donde no se prevén las mismas condiciones de lluvia que en el norte y centro del territorio nacional.
Flores detalló que las precipitaciones débiles y dispersas se presentarán en departamentos como Colón, Atlántida y el norte de Puerto Cortés, debido a la influencia del viento del norte y noreste.
"Para el día de hoy tenemos el viento del norte y el noreste, generando algunas lluvias de carácter débiles y dispersas para el norte del país", explicó el pronosticador.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, según el reporte meteorológico.
Temperaturas por regiones
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 26 °C y una mínima de 17 °C durante la jornada de este viernes.
Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 19 °C, mientras que en la región insular los valores alcanzarán los 30 °C como máxima y 25 °C como mínima.
En la región norte se esperan temperaturas de hasta 29 °C y una mínima de 27 °C. Por su parte, la región oriental tendrá una máxima de 32 °C y una mínima de 18 °C.
El pronóstico indica que la región sur experimentará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 37 °C y una mínima de 24 °C, en medio de condiciones mayormente secas y cálidas.
Entretanto, para la región occidental se prevé una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 14 °C, los valores más bajos entre las regiones detalladas en el informe.
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