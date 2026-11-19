Tegucigalpa, Honduras.- El viento del norte y noreste generará lluvias débiles y dispersas en sectores del norte de Honduras este viernes 20 de noviembre, mientras que en la región central se esperan precipitaciones débiles y aisladas, de acuerdo con el pronóstico de Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Las condiciones serán mayormente secas y cálidas en las regiones sur y suroccidental del país, donde no se prevén las mismas condiciones de lluvia que en el norte y centro del territorio nacional. Flores detalló que las precipitaciones débiles y dispersas se presentarán en departamentos como Colón, Atlántida y el norte de Puerto Cortés, debido a la influencia del viento del norte y noreste.

"Para el día de hoy tenemos el viento del norte y el noreste, generando algunas lluvias de carácter débiles y dispersas para el norte del país", explicó el pronosticador. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, según el reporte meteorológico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Temperaturas por regiones

Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 26 °C y una mínima de 17 °C durante la jornada de este viernes. Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 19 °C, mientras que en la región insular los valores alcanzarán los 30 °C como máxima y 25 °C como mínima.