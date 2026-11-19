Olancho, Honduras.- Una niña de tres años, originaria del municipio de Gualaco, departamento de Olancho, se volvió tendencia en redes sociales durante los últimos días, tras aparecer al comando de los controles de una retroexcavadora.
El video fue compartido por el propio alcalde de Gualaco, Edwin Cabrera, quien destacó la habilidad de la menor, cuyo nombre no fue revelado. Además, el edil recordó que la niña ya había causado sensación por conocer todas las capitales del mundo cuando tenían tan solo dos añitos.
En el clip difundido se observa a la menor dentro de la cabina de una retroexcavadora amarilla con el distintivo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), siguiendo indicaciones de la persona que la supervisaba.
Al compartir el video, el alcalde de Gualaco aclaró que el vehículo pesado permanece a una empresa privada y que lo está rentando a la SIT para ejecutar trabajos de construcción en la localidad. La escena rápidamente se volvió viral en las diversas plataformas, generando opiniones encontradas.
Entre los mensajes de respaldo figuraron comentarios de usuarios como: "Para que vean que las mujeres traen bien puestos sus ovarios", "Yo, a esa edad era toro también, pero para comer tierra", "Cuál 'sexo débil', las mujeres también podemos desde niñas" y "Ella sí va a poder tener los 20 años de experiencia que piden".
Otros internautas también expresaron su desacuerdo en comentarios de la publicación del video: "Estoy muy de acuerdo que a los hijos hay que enseñarles a trabajar, pero cada edad tiene sus etapas, por mucho que pueda operar esa manguita pero ella no tiene las capacidades físicas y de fuerza para resistir movimientos propios de una retroexcavadora, ella fácilmente puede salir expulsada de la cabina de mando, está bueno que aprenda pero en este caso tomen medidas de seguridad, y que la acompañe un adulto experto".
Hasta el corte de esta nota, el video difundido en la página oficial del Facebook del alcalde de Gualaco, acumuló más de 35 mil reacciones, más de 1,400 comentarios y 3,300 compartidos.