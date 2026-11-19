Olancho, Honduras.- Una niña de tres años, originaria del municipio de Gualaco, departamento de Olancho, se volvió tendencia en redes sociales durante los últimos días, tras aparecer al comando de los controles de una retroexcavadora. El video fue compartido por el propio alcalde de Gualaco, Edwin Cabrera, quien destacó la habilidad de la menor, cuyo nombre no fue revelado. Además, el edil recordó que la niña ya había causado sensación por conocer todas las capitales del mundo cuando tenían tan solo dos añitos.

En el clip difundido se observa a la menor dentro de la cabina de una retroexcavadora amarilla con el distintivo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), siguiendo indicaciones de la persona que la supervisaba.

Al compartir el video, el alcalde de Gualaco aclaró que el vehículo pesado permanece a una empresa privada y que lo está rentando a la SIT para ejecutar trabajos de construcción en la localidad. La escena rápidamente se volvió viral en las diversas plataformas, generando opiniones encontradas. Entre los mensajes de respaldo figuraron comentarios de usuarios como: "Para que vean que las mujeres traen bien puestos sus ovarios", "Yo, a esa edad era toro también, pero para comer tierra", "Cuál 'sexo débil', las mujeres también podemos desde niñas" y "Ella sí va a poder tener los 20 años de experiencia que piden". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse