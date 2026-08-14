El “niño astronauta” André Enoc comparte sus sueños con escolares de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- En una jornada llena de inspiración, motivación y sueños de altura, el pequeño André Enoc Mejía Romero (de 10 años) visitó la escuela Lions de la Fundación para la Infancia y la Familia, ubicada en la colonia Vista de Satuyé de La Ceiba, litoral de Honduras. Conocido popularmente como el "niño prodigio" y el "niño astronauta", compartió sus vivencias y conocimientos con los pequeños estudiantes del centro educativo. Actualmente, André participa en capacitaciones vinculadas a la Nasa y trabaja incansablemente con la meta fija de convertirse en un profesional que logre conquistar el espacio.

"Estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes; recuerden que todos pueden lograr su sueño si se lo proponen. A siempre me gustó el espacio y estoy logrando lo que me he propuesto y llegar más lejos", manifestó André a los pequeños estudiantes. A los tres años de edad, André Enoc aprendió a leer y a esa edad ya podía manejar una computadora, ya que su pasión siempre fue el espacio. "Veía videos del espacio, me gusta armar robots", apuntó André, quien cursa el quinto grado y habla inglés. El próximo año viajará a Inglaterra a recibir el premio como Niño Prodigio.

André llegó al centro educativo como embajador de Honduras Próspera, empresa que patrocina a la escuela Lions y que mantiene becados a varios de sus escolares. La compañía no solo ha facilitado este tipo de encuentros inspiradores, sino que también ha brindado un apoyo fundamental en la reparación y mantenimiento de las instalaciones del centro educativo. "Fue de mucho provecho que el niño haya compartido con nosotros. Nos compartió su experiencia de estar en la Nasa y los estudiantes aprendieron mucho", expresó con entusiasmo Xiomara Bulnes, directora de la escuela.