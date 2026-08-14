Inauguran módulos educativos y entregan equipo tecnológico en escuela de Erandique

La inversión es de 3.3 millones de lempiras en la construcción de los espacios educativos y en la adquisición del los sistemas tecnológicos que fueron entregados a los estudiantes.

Tegucigalpa, Honduras. - La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) inauguró tres módulos educativos y entregó equipo tecnológico y mobiliario en el municipio de Erandique, Lempira.

La ministra de Sedesol, Fátima Juárez, junto con la secretaria de Educación, Arely Argueta, visitaron el Centro de Educación Básica Francisco Morazán, en la aldea El Chimizal, en Erandique, donde resultaron beneficiados más de 100 niños y niñas de la comunidad.

Durante la visita inauguraron los módulos educativos que constan de aulas modernas para mejorar la infraestructura escolar y entregaron equipo de oficina que consiste en pupitres, sillas ejecutivas, escritorios y libreros para acondicionar las aulas.

"Estamos cumpliendo con llevar infraestructura digna y equipo a las escuelas. Cuando un niño tiene un pupitre, un uniforme y un aula digna, tiene más oportunidades de triunfar", dijo la ministra Fátima Juárez.

La funcionaria también destacó que esta entrega busca garantizar que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para aprender, permanecer en las aulas y continuar avanzando en su formación académica.

Por su parte de ministra de Educación Arely Argueta, manifestó que “el Gobierno de la República está fortaleciendo el sistema educativo nacional con una nueva infraestructura, un módulo que tiene tres aulas, y la entrega de tablets para que los niños, niñas y jóvenes puedan fortalecer la educación en línea”.