Inauguran módulos educativos y entregan equipo tecnológico en escuela de Erandique

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) inauguró tres módulos educativos y entregó equipo tecnológico y mobiliario en el municipio de Erandique, Lempira.
La inversión es de 3.3 millones de lempiras en la construcción de los espacios educativos y en la adquisición del los sistemas tecnológicos que fueron entregados a los estudiantes.
La ministra de Sedesol, Fátima Juárez, junto con la secretaria de Educación, Arely Argueta, visitaron el Centro de Educación Básica Francisco Morazán, en la aldea El Chimizal, en Erandique, donde resultaron beneficiados más de 100 niños y niñas de la comunidad.
Durante la visita inauguraron los módulos educativos que constan de aulas modernas para mejorar la infraestructura escolar y entregaron equipo de oficina que consiste en pupitres, sillas ejecutivas, escritorios y libreros para acondicionar las aulas.
"Estamos cumpliendo con llevar infraestructura digna y equipo a las escuelas. Cuando un niño tiene un pupitre, un uniforme y un aula digna, tiene más oportunidades de triunfar", dijo la ministra Fátima Juárez.
La funcionaria también destacó que esta entrega busca garantizar que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para aprender, permanecer en las aulas y continuar avanzando en su formación académica.
Por su parte de ministra de Educación Arely Argueta, manifestó que “el Gobierno de la República está fortaleciendo el sistema educativo nacional con una nueva infraestructura, un módulo que tiene tres aulas, y la entrega de tablets para que los niños, niñas y jóvenes puedan fortalecer la educación en línea”.
Los estudiantes también recibieron uniformes escolares, mochilas y tablets con acceso a plataformas adaptativas y contenidos educativos para mejorar del rendimiento en asignaturas clave, como matemáticas y español. También busca promover el aprendizaje digital en alumnos de séptimo, octavo y noveno grado, mientras garantizan un alivio económico para los padres de familia.
La obra realizada y dotación de equipo y materiales representan una inversión de 3.3 millones de lempiras, como parte de la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento del Proyecto Joven que ejecuta la Sedesol con apoyo del del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).