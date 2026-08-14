Educación entrega más de 16,200 libros de texto a estudiantes de Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- Estudiantes de al menos 68 centros educativos de tres municipios del departamento de Lempira fueron beneficiados con la entrega de 16,272 libros de texto distribuidos por la Secretaría de Educación. La entrega del material educativo favorece a 2,034 alumnos de primero a noveno grado de los municipios de Guarita, Cololaca y San Juan Guarita. La titular de la Secretaría de Educación, Arely Argueta, explicó que los libros forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas.

La funcionaria indicó que los materiales entregados incluyen textos de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, además de guías dirigidas a los docentes y cuadernos de trabajo para los estudiantes. La distribución de estos recursos también representa un alivio económico para las familias, ya que los alumnos tendrán acceso gratuito a los textos durante el año lectivo, aseguró la ministra. Argueta señaló que la entrega forma parte de la distribución nacional que contempla la entrega de diez millones de textos educativos en todo el país. El objetivo es garantizar que los materiales lleguen de manera progresiva a los centros educativos ubicados en las zonas más alejadas del territorio nacional.