Al menos cinco centros educativos privados obligados a cerrar por la extorsión

Tegucigalpa, Honduras.- La extorsión se ha convertido en una de las causas más graves detrás del cierre de centros educativos privados en el país. Al menos cinco instituciones han dejado de operar por este delito —tres en Tegucigalpa y dos en San Pedro Sula—, según reveló a EL HERALDO el presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), Carlos Sabillón. El dirigente aclaró que, aunque la extorsión no es la única causa del cierre de escuelas privadas, sí representa un factor determinante para aquellas instituciones que no logran sostenerse frente a las amenazas y al cobro del denominado "impuesto de guerra". "Hay centros que han tenido que cerrar definitivamente y otros han optado por trasladarse a otras zonas para poder seguir operando", detalló. Uno de los casos emblemáticos es el del Instituto Modelo, ubicado en la colonia Tiloarque, en Tegucigalpa, que cesó operaciones tras ser víctima de extorsión. Situaciones similares se registraron en otros sectores de la capital, como en el barrio El Rincón, donde dos centros tuvieron que cambiar el lugar donde funcionaban, debido a este flagelo; lo mismo ocurre en la zona norte. En otros casos los extorsionadores llaman al colegio para decir que que tienen que pagarles; entonces muchos colegios han cancelado las líneas telefónicas con Hondutel para no recibir esas llamadas, aseguro el presidente de la Fenieph Sin embargo, Sabillón subrayó que el cierre de centros educativos responde a una combinación de factores acumulados desde la pandemia del covid-19. Entre ellos, la crisis económica, la alta morosidad de los padres de familia y la disminución de la población estudiantil, ligado a la migración.

Menos centros cada año

Datos del Sistema Integrado de Información Educativa (Siie) de la Secretaría de Educación analizados por EL HERALDO, indican como en los últimos años el número de centros educativos no gubernamentales ha ido disminuyendo. En 2022 se contabilizaban 1,877 instituciones, cifra que bajó a 1,863 en 2023, es decir, 14 centros cerraron ese año; de esos nueve cerraron en Francisco Morazán. Para 2024, el número descendió a 1,842 centros, mientras que en 2025 hubo un leve repunte a 1,866. No obstante, en 2026 se reporta nuevamente el cierre de varios centros escolares, alcanzando 1,832 centros educativos privados a nivel nacional. Es decir que este año al menos 34 centros cerraron sus puertas, muchos de ellos debido a las crisis económica y falta de alumnos. De ese total siete se localizaban en Francisco Morazán y 11 en Cortés. Las cifras reflejan una tendencia de cierre gradual con altibajos, pero con una reducción acumulada en comparación con los niveles previos a la pandemia, cuando el sector rondaba los más de 1,800 centros de forma estable. En cuanto a la matrícula, el comportamiento ha sido distinto; tras la caída provocada por la pandemia, el número de estudiantes en centros privados ha mostrado una leve recuperación progresiva, pero con estancamiento, según revelan los datos. En 2022 se registraron 290,995 alumnos, cifra que subió a 310,834 en 2023 y a 315,132 en 2024. Para 2025, la matrícula alcanzó los 324,576 estudiantes. Para el 2026 se observa una leve reducción a 323,902 alumnos, lo que sugiere un estancamiento en la recuperación del sector.

Factores detrás del cierre

El presidente de la Fenieph explicó que, además de la extorsión, hay otros factores estructurales que están afectando la sostenibilidad de los centros educativos privados. Entre ellos destaca la disminución de la natalidad en el país, que reduce la cantidad de estudiantes potenciales, así como la migración de familias completas hacia el extranjero. A esto se suma la crisis económica que limita la capacidad de pago de los padres. "Hay escuelas donde la morosidad alcanza entre el 70% y el 80%, lo que hace imposible su operación", lamentó. Asimismo, el aumento en el costo de vida obliga a los centros a incrementar sus gastos, especialmente en el pago de salarios docentes, lo que presiona aún más sus finanzas. No obstante, la extorsión continúa siendo una amenaza latente que, aunque afecta a diversos rubros y que ahora golpea directamente a la educación, obligando a algunos centros a cerrar definitivamente sus portones. Según Sabillón el problema no es nuevo, viene desde ya hace varios años.

Extorsión en centros públicos