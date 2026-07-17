Extorsión golpea colegios privados: exigen parte de matrículas y mensualidades

Tegucigalpa, Honduras.- La extorsión continúa expandiéndose hacia nuevos sectores en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y ahora también afecta a los centros educativos privados. Representantes del rubro alertaron que varios colegios han denunciado el cobro del denominado "impuesto de guerra", mediante el cual grupos criminales exigen parte de los ingresos obtenidos por matrículas y mensualidades. La advertencia fue realizada por el representante de las escuelas privadas, Carlos Sabillón, quien explicó que las amenazas están dirigidas contra las instituciones y sus administradores, más que contra el personal docente.

Según detalló, las estructuras criminales buscan obtener recursos económicos de los centros educativos, bajo el mismo esquema de extorsión que durante años ha afectado al transporte público, comerciantes y pequeños negocios. Sabillón señaló que esta situación refleja cómo la delincuencia organizada ha ampliado sus objetivos y ahora también dirige sus acciones hacia instituciones educativas. Aunque indicó que los colegios privados no registran hechos de violencia física dentro de sus instalaciones, aseguró que las llamadas intimidatorias y las amenazas generan preocupación. El representante del sector explicó que los delincuentes no buscan afectar directamente la infraestructura de los centros educativos, sino presionar a sus propietarios para exigir pagos periódicos.