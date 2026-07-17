Bomberos reportan más de 600 incidentes con serpientes en Honduras este año

Tegucigalpa, Honduras.- La presencia de serpientes en barrios, colonias y zonas aledañas al Distrito Central (DC) ha generado más de 200 reportes de emergencia en lo que va de 2026. Además de eso, los equipos de emergencia informaron que contabilizan más de 600 incidentes relacionados con estos reptiles a nivel nacional. Los reportes corresponden a serpientes encontradas en viviendas, patios, solares y otros espacios donde representan un riesgo para la población.

Tras cada aviso, los equipos especializados realizan la captura de los animales para posteriormente reubicarlos en su hábitat natural, con el fin de evitar accidentes y contribuir a la conservación de las especies. Solo el Distrito Central concentra más de la tercera parte de los incidentes registrados en el país, lo que refleja la frecuencia con la que estos reptiles son encontrados en la capital. Las autoridades atribuyen esta situación al contacto cada vez más frecuente entre las zonas urbanas y los hábitats naturales de las serpientes, especialmente durante la temporada lluviosa. En algunos casos, incluso se reportaron personas afectadas. El Hospital Escuela informó que durante este año ha brindado atención a 64 personas que sufrieron mordeduras de serpientes venenosas. Entre los pacientes atendidos figuran niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con edades comprendidas entre los dos y los 85 años, quienes lograron recuperarse tras recibir tratamiento médico.