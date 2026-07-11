Cientos de serpientes venenosas quedan libres tras inundaciones en China; autoridades activan alerta

China.- Las intensas lluvias provocadas por el tifón Maysak generaron inundaciones en la ciudad de Hengzhou, donde reptiles de granjas inundadas comenzaron a aparecer en zonas habitadas. También se reportó el escape de animales de un zoológico.
La ciudad afectada cuenta con un millón de habitantes, donde las autoridades alertaron sobre la presencia de cientos de serpientes que quedaron fuera de sus refugios debido al aumento del nivel del agua.
Según reportes de medios estatales chinos, aproximadamente 900 serpientes, varias de ellas consideradas venenosas, fueron desplazadas de sus lugares habituales luego de que las inundaciones afectaran la zona.
Los reptiles habrían escapado principalmente de criaderos de serpientes que resultaron afectados por el fenómeno climático.
La situación ya generó la muerte de una mujer, quien habría sido mordida por una serpiente, presuntamente una cobra. Las autoridades investigan si el ejemplar provenía de una de las instalaciones inundadas.
Videos compartidos en redes sociales por residentes muestran a varios reptiles desplazándose entre las calles cubiertas por agua.
Ya se desplegaron equipos especializados para capturarlas, se aumentaron las reservas de antídotos y se preparó al personal médico ante un posible incremento de pacientes afectados por mordeduras.
La emergencia no solo involucró a reptiles. En otra zona afectada por las inundaciones, varios animales escaparon de un zoológico privado luego de que el agua alcanzara las instalaciones. Entre los ejemplares que quedaron libres se encontraban cebras, caballos miniatura, burros, avestruces, emúes y mapaches.
El zoológico de Guigang emitió una alerta para pedir a los habitantes reportar cualquier avistamiento de animales y evitar acercarse, debido a que algunos podrían reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados.
La propietaria del recinto, Yin Feifei, explicó a medios locales que los trabajadores intentaron proteger a los animales más peligrosos durante la emergencia. Sin embargo, informó que tres leones murieron debido a las inundaciones.
Además, las autoridades reportaron pérdidas en el sector ganadero. Más de 16,000 cerdos fueron arrastrados por las corrientes de agua, mientras equipos de rescate utilizaron maquinaria pesada para intentar recuperarlos y ponerlos a salvo.
El paso del tifón Maysak ha dejado hasta ahora decenas de personas fallecidas y graves daños materiales, mientras las autoridades continúan con las labores de rescate y control de las zonas afectadas.