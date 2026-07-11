Cientos de serpientes venenosas quedan libres tras inundaciones en China; autoridades activan alerta

China.- Las intensas lluvias provocadas por el tifón Maysak generaron inundaciones en la ciudad de Hengzhou, donde reptiles de granjas inundadas comenzaron a aparecer en zonas habitadas. También se reportó el escape de animales de un zoológico. La ciudad afectada cuenta con un millón de habitantes, donde las autoridades alertaron sobre la presencia de cientos de serpientes que quedaron fuera de sus refugios debido al aumento del nivel del agua.

Según reportes de medios estatales chinos, aproximadamente 900 serpientes, varias de ellas consideradas venenosas, fueron desplazadas de sus lugares habituales luego de que las inundaciones afectaran la zona. Los reptiles habrían escapado principalmente de criaderos de serpientes que resultaron afectados por el fenómeno climático. La situación ya generó la muerte de una mujer, quien habría sido mordida por una serpiente, presuntamente una cobra. Las autoridades investigan si el ejemplar provenía de una de las instalaciones inundadas.

Videos compartidos en redes sociales por residentes muestran a varios reptiles desplazándose entre las calles cubiertas por agua. Ya se desplegaron equipos especializados para capturarlas, se aumentaron las reservas de antídotos y se preparó al personal médico ante un posible incremento de pacientes afectados por mordeduras.