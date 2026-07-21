Clínicas móviles se desplazarán a otros municipios de Lempira, Francisco Morazán y Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud anunció el despliegue de las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC) a otros tres municipios priorizados con el objetivo de continuar ampliando la cobertura sanitaria en zonas con alta necesidad. En esta segunda jornada, las brigadas médicas móviles están atendiendo a la población en Tambla, en el departamento de Lempira; La Libertad, en Francisco Morazán; y La Lima, en Cortés. En estas comunidades el acceso a servicios de salud ha sido históricamente limitado, de acuerdo a las autoridades. Las autoridades sanitarias detallaron que este nuevo despliegue de las unidades surge tras los resultados obtenidos en la primera ronda, en la que se brindaron más de 16,900 atenciones médicas en distintos puntos del país.

Entre el 29 de junio y el 17 de julio de 2026, las brigadas móviles alcanzaron un total de 16,915 atenciones en tres municipios priorizados: Candelaria, en el departamento de Lempira; Sabanagrande, en Francisco Morazán; y Pimienta, en Cortés. De acuerdo a los datos de la Sesal, la unidad instalada en Candelaria registró 6,295 atenciones, siendo la de mayor demanda en esta primera fase. Por su parte, la segunda unidad, que fue ubicada en Sabanagrande, contabilizó 5,532 servicios brindados, mientras que la tercera se desplegó a Pimienta, en donde reportó 5,088 atenciones.

Acceso a la salud

En los municipios que actualmente serán intervenidos, las UMAC ofrecerán una diversidad de servicios gratuitos que incluyen consultas médicas generales, electrocardiogramas, estudios de rayos X, ultrasonidos, exámenes de laboratorio y mamografías. De acuerdo a las autoridades, este modelo de salud busca acercar la atención médica a la población, evitando que los pacientes tengan que trasladarse largas distancias hacia hospitales o centros de salud, lo que en muchos casos representa un alto costo económico. Según la Secretaría de Salud, uno de los principales objetivos de esta estrategia es reducir los tiempos de espera en la red hospitalaria pública, especialmente para diagnósticos y atención primaria. El programa pretende fortalecer la prevención, permitiendo la detección temprana de enfermedades y evitando complicaciones que podrían requerir tratamientos más complejos. En zonas como Tambla, La Libertad y La Lima, donde existen brechas en la cobertura sanitaria, la llegada de estas unidades representa una alternativa inmediata para cientos de familias que no cuentan con acceso regular a servicios médicos, aseguraron las autoridades.