Embajador de Honduras agradece respaldo de Ivette Cooper, nueva titular de Salud de Reino Unido

Tegucigalpa, Honduras.-El embajador de Honduras en el Reino Unido y decano del Cuerpo Diplomático, Iván Romero Martínez, felicitó este 21 de julio a Ivette Cooper por su nombramiento como nueva secretaria de Salud del Reino Unido y agradeció el respaldo brindado durante su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Desarrollo.
A través de sus redes sociales, el diplomático expresó su reconocimiento por la colaboración recibida de la funcionaria británica durante su desempeño en la política exterior del país europeo.
"Como Decano del Cuerpo Diplomático, Embajador de Honduras y en mi carácter personal agradecemos todo el apoyo recibido de la muy honorable Ivette Cooper como Secretaria de Relaciones Exteriores y Desarrollo de Reino Unido y la felicitamos por su nueva designación como Secretaria de Salud. Le deseamos continuos éxitos", escribió Romero Martínez.
Como Decano del Cuerpo Diplomatico, Embajador de Honduras y en mi carácter personal agradecemos todo el— Ivan Romero Martinez (@romero_m1) July 21, 2026
apoyo recibido de la RH Ivette Cooper como Secretaria de Relaciones Exteriores y Desarrollo de UK y la felicitamos por su nueva designación como Secretaria de Salud . Le... pic.twitter.com/0IajILKNOy
El mensaje del embajador se suma a las felicitaciones por la nueva responsabilidad asumida por Cooper dentro del Gobierno del Reino Unido.