Embajador de Honduras agradece respaldo de Ivette Cooper, nueva titular de Salud de Reino Unido

Tegucigalpa, Honduras.-El embajador de Honduras en el Reino Unido y decano del Cuerpo Diplomático, Iván Romero Martínez, felicitó este 21 de julio a Ivette Cooper por su nombramiento como nueva secretaria de Salud del Reino Unido y agradeció el respaldo brindado durante su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Desarrollo.

A través de sus redes sociales, el diplomático expresó su reconocimiento por la colaboración recibida de la funcionaria británica durante su desempeño en la política exterior del país europeo.