Gobierno de Honduras cerrará su Consulado General en Shanghái, China

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó este lunes -20 de julio- que el Consulado General de la República de Honduras en Shanghái, República Popular China, cerrará sus operaciones.

La decisión forma parte de un proceso de racionalización del gasto público y de optimización de la red consular hondureña, de acuerdo con la Cancillería.

A partir del 31 de julio, las funciones que desempeñaba la oficina consular en Shanghái serán asumidas por la Sección Consular de la Embajada de Honduras en la República Popular China, con sede en Pekín.