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Gobierno de Honduras cerrará su Consulado General en Shanghái, China

La atención a los hondureños será trasladada a la Sección Consular de la Embajada en Pekín, que asumirá los servicios desde agosto

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 20:07
Gobierno de Honduras cerrará su Consulado General en Shanghái, China

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional señaló que el cierre del consulado en Shanghái "responde a criterios administrativos, presupuestarios y de eficiencia institucional".

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó este lunes -20 de julio- que el Consulado General de la República de Honduras en Shanghái, República Popular China, cerrará sus operaciones.

La decisión forma parte de un proceso de racionalización del gasto público y de optimización de la red consular hondureña, de acuerdo con la Cancillería.

A partir del 31 de julio, las funciones que desempeñaba la oficina consular en Shanghái serán asumidas por la Sección Consular de la Embajada de Honduras en la República Popular China, con sede en Pekín.

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Según la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el traslado de las funciones permitirá mantener la continuidad de los servicios consulares y la atención a los ciudadanos hondureños que requieren asistencia en ese país asiático.

La institución indicó que el cambio corresponde a una medida de carácter temporal y "responde a criterios administrativos, presupuestarios y de eficiencia institucional".

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La Cancillería sostuvo que la reestructuración de la red consular no modificará la prestación de los servicios para los hondureños, ya que estos serán atendidos desde la representación diplomática en Pekín.

Asimismo, aseguró que la decisión no altera el compromiso del Estado hondureño con sus relaciones diplomáticas y que la medida se adopta "sin afectar el compromiso de Honduras en sus relaciones de amistad y cooperación con la República Popular China".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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