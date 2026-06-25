Cada mes, déficit comercial de Honduras con China aumenta en $256 millones

En tanto, Hugo Noé Pino, economista y expresidente del Banco Central de Honduras, sostuvo que “no se puede tener simetría comercial cuando se está ante el tamaño de una economía como la de China, como tampoco tenemos simetría con los Estados Unidos”.La disparidad es un factor inherente a la naturaleza de las economías involucradas, expresó Pino, subrayando que el desafío principal para Honduras radica en la habilidad técnica para negociar condiciones que suavicen estas diferencias y busquen un trato preferencial.En relación con el peligro de la apertura comercial sin protecciones, el economista instó a que el país sea más estratégico en sus prioridades. “Si Honduras no puede competir comercialmente con China, debe buscar la manera de cómo esa relación se traduzca en cooperación y fortalezca aquí la economía hondureña”, señaló.Pino considera que la clave no es el déficit en sí, sino la capacidad de aprovechamiento de la transferencia de tecnología e inversión en sectores estratégicos como el energético y el educativo.Los tres economistas concuerdan en que el futuro de la relación comercial con China dependerá de la capacidad del Estado para determinar qué productos puede posicionar efectivamente en el mercado asiático y cómo atraer la tecnología necesaria para modernizar el agro y la industria local.Advierten que la improvisación en estos acuerdos podría resultar en una dependencia económica difícil de revertir.<b>NOTA: </b>Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.