Kilvett Bertrand afirma que regreso de JOH "viene a fortalecer al Partido Nacional"

Tegucigalpa, Honduras.- Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional, dio su punto de vista sobre el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario hondureño volverá este domingo 26 de julio al país tras haber sido extraditado en abril del 2022, en ese momento por delitos relacionados al tráfico de drogas.

Luego de su condena y el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hernández Alvarado regresará pese a tener procesos judiciales pendientes en Honduras. Ante ello, Kilvett Bertrand afirmó que JOH "es un hombre que le aportó mucho en su momento a Honduras. Viene a reunificarse con su familia, con una mujer que demostró su lealtad y su familia que siempre dijo que el presidente iba a volver". Y añadió: "Esperamos que sea bien recibido y nosotros en el Partido Nacional muy contentos porque vuelve un hombre que llevó al Partido Nacional en dos ocasiones al poder de la nación".