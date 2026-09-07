PMA reafirma apoyo alimentario para personas afectadas por la sequía

Tegucigalpa, Honduras.- La directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lena Savelli, sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Nasry Asfura.
Al concluir la reunión la representante del PMA y funcionarios del sistema de Naciones Unidas, comparecieron para dar a conocer los acuerdos. Lena Savelli al comparecer dijo: "Es la primera visita a Honduras y ha sido un gran gusto sentarme con el presidente de la República".
El niño es un fenómeno global y el PMA estima que 16 millones de personas en América Latina van sufrir los efectos del fenómeno y 49 millones a nivel mundial.
"A nivel de Honduras ya estamos trabajando con autoridades locales para apoyar a las familias afectadas trabajando de la mano con Copeco, Sedesol y Agricultura y Ganadería", destacó Savelli.
"El PMA ha reafirmado el compromiso de seguir apoyando a las familias afectadas por la sequía" destacó la directora del PMA.
Nicolás Bidault representan del PMA en Honduras detalló: "tuvimos una reunión con el señor presidente para conocer cómo apoyar de forma inmediata y cómo poder apoyar en el futuro la alimentación escolar con la ración fresca".
"Estamos trabajando para mitigar en el futuro las consecuencias de la sequía", recordó.
Mientras que Alejandro Álvarez dijo: "Hemos tenido está reunión con el señor presidente Asfura, y la prioridad es atender a los pobladores de 103 municipios con ayuda alimentaria".
"Y estamos para apoyar en temas de salud. Este es un gran esfuerzo que está haciendo el país porque los efectos del fenómeno del niño son serios y es necesario movilizar la mayor solidaridad posible para hacerle frente a los efectos del niño", concluyó Alejandro Álvarez.