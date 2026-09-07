PMA reafirma apoyo alimentario para personas afectadas por la sequía

Tegucigalpa, Honduras.- La directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lena Savelli, sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Nasry Asfura. Al concluir la reunión la representante del PMA y funcionarios del sistema de Naciones Unidas, comparecieron para dar a conocer los acuerdos. Lena Savelli al comparecer dijo: "Es la primera visita a Honduras y ha sido un gran gusto sentarme con el presidente de la República". El niño es un fenómeno global y el PMA estima que 16 millones de personas en América Latina van sufrir los efectos del fenómeno y 49 millones a nivel mundial.

"A nivel de Honduras ya estamos trabajando con autoridades locales para apoyar a las familias afectadas trabajando de la mano con Copeco, Sedesol y Agricultura y Ganadería", destacó Savelli. "El PMA ha reafirmado el compromiso de seguir apoyando a las familias afectadas por la sequía" destacó la directora del PMA. Nicolás Bidault representan del PMA en Honduras detalló: "tuvimos una reunión con el señor presidente para conocer cómo apoyar de forma inmediata y cómo poder apoyar en el futuro la alimentación escolar con la ración fresca". "Estamos trabajando para mitigar en el futuro las consecuencias de la sequía", recordó.