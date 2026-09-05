UMAPS enciende las alarmas por nivel crítico de agua en represas capitalinas

Tegucigalpa, Honduras.- Las principales represas que abastecen de agua a Tegucigalpa registraron este sábado 5 de septiembre niveles críticos de almacenamiento, en medio del déficit de lluvias que afecta a la capital hondureña, según el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
Según el más reciente Reporte de Embalses, las autoridades clasificaron el nivel global de riesgo hídrico como alto, debido a que las reservas se encuentran dentro del rango crítico, establecido entre el 25% y el 50% de capacidad.
Esta situación es especialmente preocupante en Los Laureles y La Concepción, cuyos niveles de almacenamiento se encuentran por debajo del 30% de su capacidad, reduciendo el margen disponible para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses.
Los Laureles registra un 29.51% de capacidad, con un volumen almacenado de 3.100 millones de metros cúbicos, mientras su planta mantiene una producción de 450 litros por segundo.
En el caso de La Concepción, las reservas alcanzan el 26.56% de su capacidad, con 9.618 millones de metros cúbicos almacenados y una producción de 850 litros por segundo.
¿Puede empeorar?
Julio Quiñónez, director municipal de Gestión de Riesgos de la Alcaldía del Distrito Central, señaló a finales de agosto que el escenario podría mantenerse durante al menos 17 meses, entre lo que resta de 2026 y parte de 2027.
La advertencia se suma a la emergencia hídrica declarada por la Alcaldía del Distrito Central a finales de mayo, ante el deterioro de las condiciones de abastecimiento y el descenso de las reservas disponibles.
Desde entonces, las autoridades municipales ha enfocado parte de sus esfuerzos en aumentar las fuentes alternativas de abastecimiento mediante la perforación y puesta en funcionamiento de nuevos pozos, la contratación de camiones cisterna y la ampliación de las cuadrillas encargadas de reparar daños en las redes de distribución, mientras Los Laureles y La Concepción continúan operando con reservas consideradas críticas.