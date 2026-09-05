UMAPS enciende las alarmas por nivel crítico de agua en represas capitalinas

Tegucigalpa, Honduras.- Las principales represas que abastecen de agua a Tegucigalpa registraron este sábado 5 de septiembre niveles críticos de almacenamiento, en medio del déficit de lluvias que afecta a la capital hondureña, según el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

Según el más reciente Reporte de Embalses, las autoridades clasificaron el nivel global de riesgo hídrico como alto, debido a que las reservas se encuentran dentro del rango crítico, establecido entre el 25% y el 50% de capacidad.

Esta situación es especialmente preocupante en Los Laureles y La Concepción, cuyos niveles de almacenamiento se encuentran por debajo del 30% de su capacidad, reduciendo el margen disponible para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses.