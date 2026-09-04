Feria del Agricultor celebra 45 años de historia y servicio a los capitalinos

Tegucigalpa, Hoduras.- La Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada en las cercanías del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conmemora —este viernes 4 de septiembre— 45 años de servir a los capitalinos y de mantener un vínculo directo entre productores, emprendedores y consumidores.

El aniversario representa cuatro décadas y media de una iniciativa que nació con el propósito de acercar los productos del campo a la población convirtiéndose en uno de los principales puntos de abastecimiento de productos de primera necesidad en Tegucigalpa.

“Son 45 años de estar dando un servicio de calidad y calidez a nuestra gente, que nos visita todos los viernes y sábados”, destacó Jimmy Ponce, presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano.

La historia de este centro de abasto se remonta al 5 de septiembre de 1981, cuando el proyecto fue impulsado desde el Gobierno con participación de las áreas de Recursos Naturales y Economía, además de otras instituciones como la entonces FUSEP y el Ejército.

Entre los fundadores figura el coronel Efraín Isandro González (ya fallecido), quien fue parte de los primeros esfuerzos para establecer la feria y consolidar un espacio destinado a productores y consumidores.

“Comenzamos con 19 personas, porque la gente no quería venir y no creía en el proyecto. De ahí en adelante fue creciendo”, recordó Ponce al referirse a los primeros años de funcionamiento.

Actualmente cuenta con 455 expositores, entre productores y emprendedores que ofrecen sus mercancías a los visitantes.