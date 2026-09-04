Feria del Agricultor celebra 45 años de historia y servicio a los capitalinos

Tegucigalpa, Hoduras.- La Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada en las cercanías del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conmemora —este viernes 4 de septiembre— 45 años de servir a los capitalinos y de mantener un vínculo directo entre productores, emprendedores y consumidores.
El aniversario representa cuatro décadas y media de una iniciativa que nació con el propósito de acercar los productos del campo a la población convirtiéndose en uno de los principales puntos de abastecimiento de productos de primera necesidad en Tegucigalpa.
“Son 45 años de estar dando un servicio de calidad y calidez a nuestra gente, que nos visita todos los viernes y sábados”, destacó Jimmy Ponce, presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano.
La historia de este centro de abasto se remonta al 5 de septiembre de 1981, cuando el proyecto fue impulsado desde el Gobierno con participación de las áreas de Recursos Naturales y Economía, además de otras instituciones como la entonces FUSEP y el Ejército.
Entre los fundadores figura el coronel Efraín Isandro González (ya fallecido), quien fue parte de los primeros esfuerzos para establecer la feria y consolidar un espacio destinado a productores y consumidores.
“Comenzamos con 19 personas, porque la gente no quería venir y no creía en el proyecto. De ahí en adelante fue creciendo”, recordó Ponce al referirse a los primeros años de funcionamiento.
Actualmente cuenta con 455 expositores, entre productores y emprendedores que ofrecen sus mercancías a los visitantes.
“Puede parecer fácil decir que son 45 años, pero llegar hasta aquí, en una actividad como la que hemos tenido, ha significado enfrentar muchas situaciones”, señaló el presidente de la organización.
Actualmente, la Feria mantiene una oferta diversa de productos frescos, artículos de primera necesidad y mercancías elaboradas por emprendedores.
Ponce sostuvo que la feria ha sido identificada en encuestas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como uno de los lugares más completos para adquirir productos de la canasta básica.
“Aquí nos hemos formado y hemos formado nuestras familias. Es decir, es un proyecto que históricamente es muy bello”, manifestó Ponce a EL HERALDO.
La conmemoración se extenderá durante todo septiembre, con actividades especiales, entre ellas rifas de canastas familiares, paquetes de productos artesanales, dinero en efectivo, pollos y embutidos.
La Feria mantendrá una jornada especial desde las 5:00 de la mañana del viernes hasta las 5:00 de la tarde del sábado, con acompañamiento de la Policía Nacional Preventiva, Policía Municipal y elementos del Ejército.