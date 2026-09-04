Junta de Comandantes y órganos de control de FF AA facilitaron abusos de Roosevelt

La Junta de Comandantes que acompañó al polémico exjefe castrense estuvo integrada por el general de brigada Hosban René Barahona Alvarado, quien en ese entonces era subjefe del Estado Mayor Conjunto, y los comandantes del Ejército, Héctor Valerio Ardón; de la Fuerza Aérea, Guillermo Augusto Rosales Rubio y el de la naval, Austacil Hagarín Tomé Flores.Además, el general de brigada Dagoberto Moncada Zelaya estaba como inspector y el coronel Max Alonso Hernández Marcía como auditor jurídico militar. A lo interno del Estado Mayor se señala que algunos de estos jefes militares se vieron expuestos a un trato injusto y poco acorde con su investidura.