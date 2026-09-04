MAMO. Se les avisa a los picaritos que roban luz -tiburones, babuchas y sardinas- que tienen tres meses para dejar de robar, si no, al mamo van a ir a parar. Eso dice la nueva ley energética que los diputados liberales de Nasralla se negaron a apoyar.

43. También se les avisa a los térmicos picaritos que venden el kilovatio hora a 43 centavos, empezando por Brassavola -instalada en tiempos de Xiomara, del Erick y de la Moncha- que el otro año se les acabará la fiesta con las licitaciones que vienen.

PINOS. Reaparece Kikito y manda a decir, parafraseando a Rodas Alvarado, que “pinos van a faltar para colgar a los liberales traidores”. Jueeeee...

EMPEZAR. Pero YR le contesta que habrá que empezar con él, por haberse unido a Libre y llamado a votar por Rixi, junto a Chilo y Nelson. “Es ñángara, no liberal”, dice.

CANTA. La bulla en NY es que Maduro anda con canillera y ha aceptado participar en el “Honduras canta”. Fumen, refundidores.

PEAJE. A ver cómo les queda el ojo cuando empiece a desmenuzar la estructura centroamericana del Cartel de los Soles, incluido el peaje que le pagaban a Honduras, como lo denunció la propia fiscal general del imperio. ¿Do you remember?

PADRINO. Ajá y, cuando saque a bailar el viajecito de Roosevelt y del sobrino presidencial a Caracas, a la misa con el tal Padrino. Roger Stone desde ya prepara baterías.

150. Vieron ese informe, nada menos que 150 millones se echó al pico Xiomara solo en los días de enero, apenas días antes de dejar el poder. Congratulations...

FORO. Avisa Juan Diego que, en Santiago de Chile, en el Foro Madrid, tuvo la oportunidad de hablar con el presidente José Antonio Kast y lo felicitó por su defensa de las libertades, la democracia y el Estado de Derecho.

NUNCA. El Tommy también anda por aquellas latitudes y ha tenido varias disertaciones en el evento iberoamericano. TZ aseguró que la izquierda no volverá a gobernar en Honduras. ¡Libre nunca más!

TPS. Hombre, ya con esa bateada de ayer en los dominios de Marco Rubio, a los pobres tepesianos no les queda de otra que alistar maletas.

LOCOS. El otro camino es hacerse los locos, como cuando arribaron al imperio, la mayoría con una mano adelante y otra atrás y, poco a poco empezaron a construir un patrimonio.

MISA. El embajador y excanciller Roberto Flores Bermúdez quemó sus últimos cartuchos en su misa con el Departamento de Estado, pero, neles pasteles. ¿Y Mireya?