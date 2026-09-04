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Avioneta sufre avería al intentar despegar en aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán

De manera preliminar, una falla mecánica habría provocado el percance. Equipos de emergencia atendieron a la tripulación y ocupantes con lesiones leves

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:48
Avioneta sufre avería al intentar despegar en aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán

Se desconoce qué provocó la falla en la aeronave que quedó atravesada en la pista de aterrizaje.

Roatán, Honduras.- Una avioneta con matricula YS 04P de El Salvador que realizaba un vuelo chárter privado sufrió un accidente este día en la pista del aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en la isla de Roatán, provocando la rápida movilización de los cuerpos de socorro.

De acuerdo con los primeros informes brindados por las autoridades locales, una falla mecánica en el aparato habría sido la causa principal que originó el percance al momento de la maniobra.

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La aeronave quedó a un lado de la pista de aterrizaje sin caer al mar.

La aeronave quedó a un lado de la pista de aterrizaje sin caer al mar.

Tras la alerta, las unidades de emergencia y el cuerpo de bomberos de la terminal aérea se desplazaron de inmediato al lugar del impacto para auxiliar a la tripulación y a los ocupantes a bordo.

Hasta el momento, los organismos de rescate han confirmado que no se registran pérdidas humanas, limitándose el hecho a daños materiales en la aeronave y la atención médica preventiva del personal de vuelo.

Las autoridades de aviación civil han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar con exactitud las causas del fallo mecánico.

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Redacción web
Carlos Molina

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