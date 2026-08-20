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Descartan accidente de aeronave en cerro El Cimarrón, Distrito Central

La falsa alarma movilizó a Bomberos, Cruz Roja y el 911 hacia el sector de Las Uvas, donde no se encontraron indicios de un siniestro

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 11:39
Descartan accidente de aeronave en cerro El Cimarrón, Distrito Central

La Fuerza Aérea Honduras (FHA) por su lado confirmó que ninguna de sus naves ha sufrido algún percance este día.

 Captura de video.

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) descartó este jueves -20 de agosto- que haya ocurrido un accidente aéreo a inmediaciones del sector del cerro El Cimarrón, en la capital de Honduras.

La falsa alarma sobre un percance aéreo se registró al filo de las 11:30 de la mañana, lo que obligó la movilización de unidades del cuerpo de Bomberos de Honduras, Cruz Roja Hondureña y el Sistema Nacional de Emergencias 911 para ubicar el supuesto impacto y si habían víctimas.

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Las unidades de socorro acudieron a la supuesta zona de impacto, que estaría ubicada varios kilómetros más adelante de la residencial Las Uvas, al noroeste del anillo periférico, pero se descartó el siniestro.

La Fuerza Aérea Honduras (FAH) por su lado confirmó que ninguna de sus naves ha sufrido algún percance este día, además enviaron un helicóptero que sobrevoló la zona para buscar indicios del supuesto accidente de la aeronave.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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