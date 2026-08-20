Descartan accidente de aeronave en cerro El Cimarrón, Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) descartó este jueves -20 de agosto- que haya ocurrido un accidente aéreo a inmediaciones del sector del cerro El Cimarrón, en la capital de Honduras.

La falsa alarma sobre un percance aéreo se registró al filo de las 11:30 de la mañana, lo que obligó la movilización de unidades del cuerpo de Bomberos de Honduras, Cruz Roja Hondureña y el Sistema Nacional de Emergencias 911 para ubicar el supuesto impacto y si habían víctimas.