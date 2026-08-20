Audiencia contra Alba Consuelo Flores se suspende; no llegó por problemas de salud

“La defensa manifestó -que la exministra- se encuentra indispuesta de salud, lo cual va a ser acreditado en las próximas horas, y creemos que se va a solicitar nuevamente la solicitud de presentación voluntaria para que el juez agende nuevamente una fecha para esta audiencia”, explicó Castillo.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, explicó que la defensa deberá acreditar la condición de salud de Flores y, posteriormente, solicitar nuevamente su pres entación voluntaria para que el juez determine una nueva fecha para la audiencia.

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia de declaración de imputado contra la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores , fue suspendida este jueves 20 de agosto luego de que su defensa informara que la exfuncionaria no podría comparecer debido a problemas de salud.

La audiencia contra Flores forma parte del proceso judicial relacionado con la adquisición de siete hospitales móviles durante la emergencia sanitaria por la covid-19, que representó un desembolso de 47.4 millones de dólares, equivalentes a más de 1,174 millones de lempiras.

La adquisición fue cuestionada por presuntas irregularidades en el proceso de contratación, así como por las condiciones en que fueron entregadas algunas de las estructuras. A partir de esas denuncias, el Ministerio Público inició investigaciones contra funcionarios y particulares vinculados a la compra.

Según la Fiscalía, Alba Consuelo Flores está vinculada al proceso por presuntos delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos.

En el expediente también figuran el exdirector de Invest-H, Marco Antonio Bográn Corrales; el exgerente administrativo de esa institución, Alex Alberto Moraes Girón; la exsecretaria de Finanzas, Rocío Melania Tábora; la exviceministra de Finanzas, Roxana Melania Rodríguez Alvarado, además de otros exfuncionarios y particulares relacionados con la adquisición.

El caso se remonta a 2020, cuando el Gobierno hondureño recurrió a la compra de hospitales móviles para ampliar la capacidad de atención ante el avance de la pandemia.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, Flores permaneció durante varios años sin comparecer ante los tribunales luego de que se emitiera una orden de captura en su contra. Posteriormente, su defensa solicitó que pudiera presentarse voluntariamente, petición que fue admitida por el Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción.

La audiencia de declaración de imputado permitirá a la Fiscalía exponer los hechos y los delitos que atribuye a la exfuncionaria, mientras que Flores podrá ejercer su derecho de defensa frente a las acusaciones.

La diligencia quedó suspendida este jueves luego de que su defensa informara sobre problemas de salud. La reprogramación dependerá de que la condición médica sea acreditada ante el juzgado y de las decisiones que adopte el órgano jurisdiccional.