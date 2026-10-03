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Bryan Moya explica por qué ahora se gana la vida en EE UU y México: "Esto no es para siempre"

Bryan Moya explicó por qué se fue de Honduras tras dejar el fútbol profesional. Al joven ahora le va bien económicamente en estos dos países

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 16:57
Bryan Moya explica por qué ahora se gana la vida en EE UU y México: Esto no es para siempre
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Bryan Moya, exjugador de clubes en Honduras como Real España, Marathón y Olimpia, explicó por qué se fue del país. Moya ahora se gana la vida en Estados Unidos y México donde económicamente le va muy bien.

Fotos: Cortesía redes
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En julio del 2022, Bryan Moya dejó Marathón tras un episodio de indisciplina. En su momento él negó este extremo, pero salió del club.

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A inicios de septiembre apareció jugando un torneo burocrático en México; los hizo disputando la Copa Agustín Alonso con la Selección de Yuatepec, que pertenece al estadio de Morelos

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Moya fue uno de los refuerzos de este equipo en la "talacha" de México. Pero luego apareció con otra institución y en otro torneo burocrático, siempre en México.

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Y es que Moya luego fue captado en el Torneo Millonario de Fútbol organizado en Zirándaro de los Chávez, Guerrero.

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Moya se coronó campeón recientemente con el equipo Houston Dynamo en el Torneo Millonario de Fútbol organizado en Zirándaro de los Chávez, Guerrero. Su equipo ganó 1.8 millones de pesos mexicanos.

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Tras haber sido campeón, brindó una entrevista en redes donde le preguntaron cómo se siente en la famosa talacha: "Estoy feliz y disfrutando de lo que estoy viviendo...", inició diciendo.

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Agregó: "Sé que esto no es para siempre, es temporal y tengo que disfrutarlo". Moya habló de lo vivido en Honduras donde salió de Marathón por indisciplina.

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"Estaba viviendo un momento muy pesado en Honduras, de mucha crítica y esto me ha quitado todo. Estoy con mi familia y con mis hijos".

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Bryan Moya ya lleva ganados varios torneos de la llamada talacha en Estados Unidos y México, es de los refuerzos estrellas en los clubes donde ha participado.

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Bryan Moya juega este sábado 3 de octubre una nueva final de la talacha, pero ahora en México. Ahí junto a su equipo disputan un millón de pesos mexicanos.

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Bryan Moya reforzó al equipo Chivas Impulsora de la talacha en México, anteriormente fue campeón con otro equipo mexicano y en Estados Unidos también levantó un título en la Copa Horizon.

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