Miss Grand Honduras 2026 apuesta por el fucsia en su ronda más decisiva

En un certamen donde cada aparición cuenta, la entrevista con el jurado es el momento en que la imagen debe sostener el discurso. Emely Alemán, la joven de 27 años oriunda de Catacamas, Olancho, lo entendió bien: para esta ronda decisiva del Miss Grand International 2026 apostó por un look que proyecta seguridad, elegancia y personalidad.
El centro de atención es un vestido strapless en un intenso rosa fucsia, el color insignia de Miss Grand.
El corpiño drapeado se ajusta al torso y estiliza la figura, mientras que a la altura de la cadera un voluminoso peplum estructurado, confeccionado en el mismo tejido, añade dramatismo y un aire moderno.
Desde ahí, la falda adopta una silueta sirena que se ciñe hasta la rodilla y se abre ligeramente, lo que permite a la candidata desplazarse con soltura y gracia. El acabado satinado de la tela aporta un brillo sutil y de aspecto lujoso.
El calendario oficial contempla las entrevistas a puerta cerrada hoy, antes del desfile de trajes típicos y la competencia preliminar del 7 de octubre.
La gran noche de coronación será el 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, donde la filipina Emma Tiglao, reina saliente, entregará el cetro a su sucesora.
Con su regreso al certamen, Honduras vuelve a tener voz en la plataforma internacional.
Alemán, quien representó a Tennessee en el Miss Grand USA 2025 y se ha desempeñado como empresaria e impulsora de proyectos de empoderamiento femenino en la comunidad latina en Estados Unidos, suma el respaldo de seguidores hondureños que no han dejado de enviarle mensajes de aliento.