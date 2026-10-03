Miss Grand Honduras 2026 apuesta por el fucsia en su ronda más decisiva

En un certamen donde cada aparición cuenta, la entrevista con el jurado es el momento en que la imagen debe sostener el discurso. Emely Alemán, la joven de 27 años oriunda de Catacamas, Olancho, lo entendió bien: para esta ronda decisiva del Miss Grand International 2026 apostó por un look que proyecta seguridad, elegancia y personalidad.