Cortes de energía en Honduras para este domingo 4 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene contemplados cortes de energía temporales en diferentes sectores de Honduras para este próximo domingo 4 de octubre.

La estatal eléctrica realizará trabajos de mantenimiento en barrios, colonias, aldeas y demás comunidades del municipio de Santa Cruz de Yojoa en Cortés, así como en el departamento de Comayagua.

A continuación, el listado de zonas que se verán afectadas por la suspensión del fluido eléctrico.