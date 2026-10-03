Cortes de energía en Honduras para este domingo 4 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene contemplados cortes de energía temporales en diferentes sectores de Honduras para este próximo domingo 4 de octubre.
La estatal eléctrica realizará trabajos de mantenimiento en barrios, colonias, aldeas y demás comunidades del municipio de Santa Cruz de Yojoa en Cortés, así como en el departamento de Comayagua.
A continuación, el listado de zonas que se verán afectadas por la suspensión del fluido eléctrico.
Santa Cruz de Yojoa, Cortés (08:30 a.m a 05:30 p.m)
La Bolsita, Los Picachos, El Ocotal, campamento La Laguna, campamento Los Pinos, Pozas de Agua, Picachitos, Calichitos, servicio propio de generador La Vegona, Plan Grande, Aguas de La Reina, El Pinal Periquito, La Unión, Santa Lucía, Platanares, Limones, Los Manzanos, San Isidro, El Pimiental, El Venado, El Jicaro, La Caja, Terrerito, La Quesera, Tocorrostique, La Danta, bomba de agua de campamentos de ENEE, granja avícola Olivia, granja avícola San Antonio, granja avícola El Ocote, El Zapote, La Cañada, El Obo, El Bejuco, San Antonio de Trojes, San José de Cordoncillo, granja avícola La Modelo I y II, La Ceibita, La Jagua.
Departamento de Comayagua (08:00 a.m a 04:00 p.m)
San Jerónimo, Las Madera, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, Peladeritos, San Luis, Jamalteca, La Libertad, Ojo de Agua, San Rafael, Corralito, Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Las Lajas, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo, Quebrada Amarilla.