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Cortes de energía en Honduras para este domingo 4 de octubre

Para este domingo se realizarán trabajos de mantenimiento que conllevarán la suspensión de energía en localidades de Comayagua y Santa Cruz de Yojoa

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 16:33
Cortes de energía en Honduras para este domingo 4 de octubre

Los trabajos de mantenimiento por parte de la ENEE se realizarán en horarios que oscilan entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene contemplados cortes de energía temporales en diferentes sectores de Honduras para este próximo domingo 4 de octubre.

La estatal eléctrica realizará trabajos de mantenimiento en barrios, colonias, aldeas y demás comunidades del municipio de Santa Cruz de Yojoa en Cortés, así como en el departamento de Comayagua.

A continuación, el listado de zonas que se verán afectadas por la suspensión del fluido eléctrico.

El plazo que da la ENEE a quienes hurtan energía antes de aplicar sanciones

Santa Cruz de Yojoa, Cortés (08:30 a.m a 05:30 p.m)

La Bolsita, Los Picachos, El Ocotal, campamento La Laguna, campamento Los Pinos, Pozas de Agua, Picachitos, Calichitos, servicio propio de generador La Vegona, Plan Grande, Aguas de La Reina, El Pinal Periquito, La Unión, Santa Lucía, Platanares, Limones, Los Manzanos, San Isidro, El Pimiental, El Venado, El Jicaro, La Caja, Terrerito, La Quesera, Tocorrostique, La Danta, bomba de agua de campamentos de ENEE, granja avícola Olivia, granja avícola San Antonio, granja avícola El Ocote, El Zapote, La Cañada, El Obo, El Bejuco, San Antonio de Trojes, San José de Cordoncillo, granja avícola La Modelo I y II, La Ceibita, La Jagua.

Vigente: Tarifas no aumentarán durante seis meses tras publicación de ley

Departamento de Comayagua (08:00 a.m a 04:00 p.m)

San Jerónimo, Las Madera, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, Peladeritos, San Luis, Jamalteca, La Libertad, Ojo de Agua, San Rafael, Corralito, Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Las Lajas, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo, Quebrada Amarilla.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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