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Sismo de 3.2 sacude Santa Bárbara la madrugada de este jueves

El movimiento ocurrió a las 4:28 de la mañana y tuvo una profundidad de apenas un kilómetro

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 08:02
Sismo de 3.2 sacude Santa Bárbara la madrugada de este jueves

No se reportaron daños ni personas heridas.

 Foto: El Heraldo

Santa Bárbara, Honduras.-Un sismo de magnitud 3.2 se registró la madrugada de este jueves 20 de agosto en el departamento de Santa Bárbara, informó el reporte sísmico.

El movimiento ocurrió a las 4:28 de la mañana y tuvo una profundidad de apenas un kilómetro.

El epicentro fue localizado a siete kilómetros al noreste del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, por lo que el movimiento se produjo a poca profundidad.

Este nuevo evento se suma a los movimientos telúricos registrados durante los últimos días en Honduras.

El pasado martes 18 de agosto, a las 05:27 a.m., Copeco reportó un sismo de magnitud 3.1 con una profundidad de 3 kilómetros, localizado a solo 3 kilómetros al suroeste del mismo municipio.

El lunes 17 de agosto, un sismo de magnitud 4.6 ocurrió a las 4:07 de la tarde en el Caribe hondureño, aproximadamente 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés. El movimiento fue percibido en sectores de Puerto Cortés y San Pedro Sula.

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Seis minutos después, a las 4:13 de la tarde, se registró una réplica de magnitud 3.7 y con una profundidad aproximada de cinco kilómetros.

De acuerdo con los reportes publicados, este segundo movimiento fue localizado en territorio de Guatemala, cerca de la frontera con el occidente de Honduras.

Con el sismo de este jueves, los movimientos registrados y reportados en los últimos días mantienen bajo atención la actividad sísmica en distintas zonas cercanas al territorio hondureño. En el caso del evento de 4.6 del lunes, las autoridades no reportaron personas heridas ni daños materiales.

El movimiento de este jueves destaca además por su poca profundidad, de un kilómetro, aunque la magnitud registrada fue menor a la del sismo ocurrido el lunes en el Caribe hondureño.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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