Sismo de 3.2 sacude Santa Bárbara la madrugada de este jueves

Santa Bárbara, Honduras.-Un sismo de magnitud 3.2 se registró la madrugada de este jueves 20 de agosto en el departamento de Santa Bárbara, informó el reporte sísmico.

El movimiento ocurrió a las 4:28 de la mañana y tuvo una profundidad de apenas un kilómetro.

El epicentro fue localizado a siete kilómetros al noreste del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, por lo que el movimiento se produjo a poca profundidad.

Este nuevo evento se suma a los movimientos telúricos registrados durante los últimos días en Honduras.

El pasado martes 18 de agosto, a las 05:27 a.m., Copeco reportó un sismo de magnitud 3.1 con una profundidad de 3 kilómetros, localizado a solo 3 kilómetros al suroeste del mismo municipio.

El lunes 17 de agosto, un sismo de magnitud 4.6 ocurrió a las 4:07 de la tarde en el Caribe hondureño, aproximadamente 50 kilómetros al norte de Puerto Cortés. El movimiento fue percibido en sectores de Puerto Cortés y San Pedro Sula.