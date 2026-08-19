Onda tropical dejará lluvias y actividad eléctrica este jueves 20 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones secas durante la mañana de este jueves 20 de agosto, pero por la tarde se registrará un cambio debido al ingreso y desplazamiento de una onda tropical, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos. La onda tropical generará lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en las regiones central, oriental y el sector norte del país. “En horas de la mañana pues tendremos condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, pero por la tarde el ingreso y desplazamiento de una onda tropical nos estará generando lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica, más que todo para la región central, oriental y el sector norte”, explicó Ochoa.

Para las demás regiones del territorio nacional se esperan precipitaciones débiles y aisladas durante la jornada, de acuerdo con el pronóstico del meteorólogo. Además, Ochoa señaló que continuará la presencia del polvo del Sahara. En cuanto a las condiciones marítimas, indicó que los oleajes serán normales tanto en el golfo de Fonseca como en el litoral Caribe. “Continuamos con la presencia del polvo del Sahara, los oleajes normales en el golfo de Fonseca de 1 a 3 pies y de igual manera para el litoral Caribe de 1 a 3 pies”, informó. En Tegucigalpa se registrará una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 19 C°. En la región central, la máxima será de 31 C° y la mínima de 23 C°. La región insular tendrá una máxima de 32 C° y una mínima de 27 C°, mientras la región norte alcanzará 32 C° como máxima y 25 C° como mínima.