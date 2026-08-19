Masivos cortes de energía eléctrica programados para este jueves 20 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varios municipios de la zona norte se verán afectados por los cortes de energía eléctrica programados para este jueves 20 de agosto en Honduras. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) detalló largas listas de zonas afectadas por la interrupción del importante servicio. Las personas que residen en las zonas afectadas deberán tomar las medidas correspondientes, ya que en la mayoría de los casos los cortes se prolongarán hasta por un período de ocho horas.

Juticalpa, Olancho, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Toda la ciudad de Juticalpa, Estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico La Merced, Hospital Tróchez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La AGAO, Hotel Boquerón, la Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olancho, Res. Florida, Alcaldía Municipal, Barrio de Jesús, Barrio Belén, Buenos Aires, Barrio El Campo, Coyotepe, Tulín, oficinas ENEE, SANAA, Col. El Recreo, Col. El Edén, Col. Miguel Barahona, Bo. San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada de Infantería, Res. El Roble, Col. La Ceibita, Bo. El Centro, Bo. Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.

Otros municipios de Olancho, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parte de Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, Col. Porvenir Norte, Col. Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Cálix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiqile, Tempiscapa, municipio de San Francisco de la Paz, municipio de Gualaco, municipio de San Esteban, municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salam á, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio de El Rosario, municipio de Yocón, municipio de La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas.

Sectores de Olancho, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, Col. Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer, aldea La Empalizada, aldea La Puzunca, aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal No. 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas, aldea Sabana Larga y zonas aledañas.

Municipios de Olancho, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Toda la ciudad de Catacamas, Res. Los Llanos 1, Bo. La Trinidad, Res. Los Llanos 2, Col. 15 de Sep., Bo. El Espino, Teletón, Col. Nueva Patria, Res. Las Uvas, Res. Garza Real, parte del Barrio El Estadio, parte de Col. Los Maestros, Res. Rosales, Escuela El Sembrador, Bo. El Llano, el aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, Col. Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauga, Comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Vigía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas.

Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas,La cruz, Aldea San Pedro de Catacamas,Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre yzonas aledañas.

Choloma, Cortés, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.