¿Qué hospitales de Honduras atenderán en Semana Morazánica 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Varios hospitales públicos de Honduras han dado a conocer sus horarios de atención durante el feriado de la Semana Morazánica 2026, el cual comprende desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre en el sector público. La Secretaría de Salud a través de un comunicado informó que los servicios de emergencia hospitalaria y servicios esenciales estarán habilitados las 24 horas del dia. Además, indicó que "el personal que brinda atención directa en hospitales y establecimientos de salud continuará laborando mediante los turnos y mecanismos establecidos, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios y la atención oportuna a la población". Asimismo, explicó que el lunes 5 y martes 6 se otorgan a cuenta de vacaciones de acuerdo a la disposiciones de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

A continuación, los calendarios de atención de los principales centros hospitalarios en el Feriado Morazánico, según lo que han informado en sus redes sociales oficiales.

Hospitales de Tegucigalpa

Debido al feriado nacional, el Hospital Escuela adelantó las citas de consulta externa que estaban programadas para entre el miércoles 7 y el viernes 9 fueron adelantadas en la semana pasada. No obstante, esta reprogramaciones no aplicaron para las áreas de Odontología, Infectología (SAI), Psicología Pediátrica, Hemato-Oncología de Adultos y Medicina Física y Rehabilitación. El área de emergencia estarán habilitadas permanentemente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por otro lado, el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza notificó que la farmacia solo atenderá el lunes 5 y martes 6, mientras que la atención en consulta externa se reanudará hasta el 12 de octubre. Al igual que el resto de centros asistenciales, el área de emergencias seguirá activa. El Hospital de Especialidad Psiquiátrica Santa Rosita retornará las consultas externas el 12 de octubre. Las emergencias seguirán siendo atendidas 24/7 y los servicios de hospitalización continuarán con su horario normal con el personal de turno.

Hospital Mario Catarino Rivas

El Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula únicamente estará atendiendo emergencias, por lo que los servicios de consulta externa no estarán disponibles a partir del lunes 5. Retomarán sus actividades el lunes 12.

Hospital General del Sur